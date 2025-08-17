مقاطعه حصدت الملايين.. مطارد النشالين يصبح ظاهرة في لندن (فيديو)

أصبح دييغو غالدينو، سائق توصيل طعام برازيلي في لندن، حديث الصحافة بعد تحوّله إلى ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب توثيقه وملاحقته نشّالي الشوارع أمام الكاميرا أثناء محاولتهم سرقة الهواتف والمحافظ، من خلال مقاطع فيديو نُشرت على حسابه الشهير "pickpocketlondon" على إنستغرام وتيك توك، إذ تجاوز أحدها أكثر من 12 مليون مشاهدة.

@pickpocketlondon Oxford st, 7pm, 26/07/2015 We were out on the street when it all happened right in front of us. It was a group of three, but two of them went for it and tried to snatch the old lady’s bag — twice. We managed to catch both of them. We called the police… and here’s what they told us. 🎥👀 👉 Watch until the end to see it all. #p#p#pickpocketingppickpocketslondonppickpoketsl#londontiktokl#londonsightseeingf#fypselfridges #oxfordstreet #s#streetthiefl#londonhotspotsGoProUK #viral ♬ Censor_Bleep-1kHz01-3(Long)(1530477) - OtoLogic

ومنذ اندلاع موجة ارتفاع سرقات الهواتف المحمولة في العاصمة البريطانية، إذ يُسرق أحد هذه الأجهزة كل 6 دقائق، تفاعل غالدينو وصرّح بأنهُ ينطلق من رغبة قوية في قمع "الظلم".

وورث غالدينو حسّ المواجهة هذا من عائلته؛ فقد كان والده شرطيًا، وقام بتجنيد حوالي عشرين زميلًا من سائقي التوصيل الآخرين ليبلغوه عبر واتساب عن أي محاولة نشل في طريقهم.

ويعتمد غالدينو في عمله على كاميرا مثبتة جسديًا للتصوير المباشر، ويهتف بصوت مرتفع "احذروا النشالين!" كلما رصد شخصًا مشبوهًا. وعلى الرغم من المخاطر، يبذل جهده دون تردد مدفوعًا بحماس حقيقي لدعم العامة.

ورغم تقدير المارة والسياح الذين يشجعونه، هناك من يشكك في فاعلية هذه المبادرات. تقول خبيرة علم الجريمة، جنيفر فليتوود، إن الغرض منها يبدو لجذب المشاهدات، وليست بديلاً فعليًا لعمل الشرطة، متسائلة: هل سيستمر في هذا لسنوات؟

وردًا على تفشي ظاهرة النشل، أعلنت شرطة لندن تعزيز التواجد الأمني في وسط المدينة. وأفادت بأن نسبة النشل انخفضت 15.6% خلال الأسابيع الستة التالية لتوجيه الجهود الأمنية منتصف أبريل.

ويجد البعض أن الفيديوهات تعطي انطباعًا مغايرًا للواقع، وربما تبالغ في تصوير لندن كمدينة خطرة، في حين أن الإحصاءات تشير إلى أن معدلات الجريمة فيها ليست الأعلى على المستوى الوطني. ومع ذلك، مصمم غالدينو على الاستمرار في مهمته غير الرسمية، مؤكدًا: "أنا سعيد جدًا بما أفعله الآن".





