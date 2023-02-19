أطول رئيس أمريكي عمرًا.. كارتر يقضي بقية حياته في دار رعاية

ووُلد كارتر ونشأ في مدينة بلينز بولاية جورجيا، وانضم إلى البحرية الأمريكية عام 1946، حيث خدم في سلاح الغواصات، وفقًا للصحيفة التي أشارت إلى أنه في عام 1953 ترك الخدمة وعاد إلى موطنه في جورجيا لإدارة مزرعة الفول السوداني لعائلته.

وذكرت الصحيفة أنه عندما بدأ حياته السياسية أصبح كارتر ناشطًا ديمقراطيًّا يعارض الفصل العنصري ويدعم حركة الحقوق المدنية الناشئة، مشيرة إلى أنه من عام 1963 إلى عام 1967، خدم كارتر في مجلس الشيوخ في جورجيا وانتخب حاكمًا عام 1970.

وساعد كارتر من خلال اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل، وأقام علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين، وأكمل المفاوضات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة النووية مع الاتحاد السوفيتي.

وكارتر متزوج من روزالين سميث (95 عامًا)، وله منها ثلاثة أبناء، وهم: جون ويليام وجيمس إيرل الثالث ودونيل جيفري، بالإضافة إلى ابنة تدعى إيمي لين.