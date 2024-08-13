فتحت وزارة الأوقاف المصرية تحقيقاً في واقعة منع الفنان المصري كريم الحسيني من تأدية صلاة العصر داخل مسجد بمنطقة المقطم، من قبل عامل بحجة أن وقت العصر قد فات، وأن الوزارة تأمر بغلق المسجد بعد الصلاة مباشرة.

وتأتي خطوة "الأوقاف" استجابة للاستغاثة التي أطلقها الفنان كريم الحسيني، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، كشف من خلاله تفاصيل ما حدث له.

وقال الحسيني في الفيديو: "أنا لما أبقى ماشي على طريق وأركن وأكون عاوز أصلي العصر والساعة دلوقتي مكملتش خمسة ونص، ولسه الناس بتخرج من مسجد اسمه الشهيد أحمد حسن الجندي في المقطم، وأقوله عاوز أصلي العصر يقول لي معلش إحنا قفلنا الجامع".

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وأكمل: "قلت له بتتكلم جد ولا بتهزر؟ قال لي بتكلم جد، سألته ليه طيب أنا مش جاي في صلاة المغرب، أنا جاي في صلاة العصر، ولسه الناس ماشية، اللي عاوز يصلي يعمل إيه، فقال لي جملة في منتهى الكوميديا، قال لي: يصلي في بيته".

وأضاف: "قلت لو أنا مش في البيت وركنت وعاوز أصلي يكون فين؟، قال لي أنا عبد المأمور، يعني أطلع المصلية وأصلي هنا في الساحة موافق طيب، هل ممكن أدخل أتوضأ، رفض وقالي أنا آسف، قلت له طيب أتيمم ولا أدخل أتوضأ في كافيه".

واختتم الفنان متسائلا: "هل إحنا وصلنا لهذه الدرجة، بتكلم بجد وسؤال لكل الناس هو إحنا بنقفل الجوامع بعد الفريضة مباشرة، ده العصر مفتوح لغاية المغرب، هل ده يعقل، ردوا عليا يا أهل الخير".