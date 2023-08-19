دراسة: الرجال يميلون للعمل في المكاتب.. والنساء يفضلن البيت

وكشف الاستطلاع أن نحو ربع المشاركين به يفضلون الابتعاد عن عائلاتهم، وأكثرهم من الرجال، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.

وكان قسم من الإجابات المختارة للرجال أنهم يفضلون الذهاب إلى المكتب للاحتفاظ بأدوات مكتبية شخصية لا يشاركهم فيها أحد.

والقسم الآخر، فضل الذهاب إلى المكتب لتكوين صداقات جديدة ولقاء الناس والمزاح أثناء العمل، بحسب ما جاء في الدراسة.

وأكد تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن نتائج هذه الدراسة تتوافق معه، وأن الرجال بعد الجائحة كانوا مقبلين على العمل في المكتب أكثر من النساء، فيما فضلت النساء البقاء والعمل في المنزل لإنجاز أعمالهن المنزلية بسرعة.

ووجد أن النساء أكثر ميلا إلى العمل من المنزل؛ لأن ذلك يمنحهن الوقت الأكثر لإتمام الأعمال التي يتولينها تجاه عائلاتهن بوقت أسرع، وفقا لبحث أجري في مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.

وأشارت Runway East إلى أنه على الرغم من تحول بعض الشركات إلى نمط العمل الهجين بعد الجائحة، إلا أن العمل من المكتب لم يمت بعد بحسب النتائج.

وبينت أن 1 من كل عشرة مشاركين يفضلون الذهاب والعمل من المكتب لتناول القهوة، ولذلك، لا بد من زيادة الشركات للمزايا المقدمة للعاملين فيها.