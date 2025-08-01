حفل زفاف في الأردن يتحول إلى مأساة مفجعة

تحول حفل زفاف في إحدى المدن الأردنية، ليل السبت، إلى مأساة مفجعة، بعدما اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن مصرع طفل وإصابة عدد آخر.

وقال مصدر أمني في الأردن، لـ "إرم نيوز"، إن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص عصر الجمعة خلال حفل زفاف بمنطقة "النصر" في العاصمة عمّان، نتج عنها وفاة طفل وإصابة شخصين.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، فيما جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى "البشير"، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.

وأشار المصدر إلى أن مطلق النار خلال المشاجرة سلّم نفسه للسلطات التي باشرت التحقيقات في الحادثة.