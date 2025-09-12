9 قتلى إثر انقلاب قارب إنقاذ وسط فيضانات باكستان (فيديو)

تحوّلت مهمة إنقاذ إلى مأساة في شرق باكستان، بعدما انقلب قارب كان يشارك في إجلاء السكان من القرى المغمورة بالفيضانات، ما أسفر عن وفاة 9 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب الجمعة.

الحادث وقع، مساء الخميس، في قرية قريبة من مدينة ملتان القديمة، حيث كان القارب قد أنقذ 24 شخصاً، قبل أن ينقلب بشكل مفاجئ وسط المياه المضطربة. وأكدت الهيئة أن 15 من الركاب تم إخراجهم أحياء، فيما لفظ الباقون أنفاسهم في موقع الحادث. بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

أخبار ذات علاقة باكستان تُجلي 120 ألف شخص وسط أزمة مناخية خانقة

مسؤولو الإنقاذ أشاروا إلى أن جهود الإجلاء تواجه صعوبات متزايدة، إذ يرفض كثير من القرويين ترك منازلهم رغم خطورة الوضع، مفضلين البقاء مع ماشيتهم التي تمثل مصدر رزقهم الأساس. هذا الإصرار، بحسب فرق الطوارئ، يؤدي في حالات عدة إلى تأخير عمليات الإنقاذ أو تنفيذها قسراً.

وقالت الهيئة في بيانها إن "المهمة في تلك القرى معقّدة لأن السكان لا يتعاونون كما ينبغي"، مشيرةً إلى أن استمرار الأمطار الغزيرة يزيد من المخاطر على الفرق الميدانية.

أخبار ذات علاقة "نحن من يقرر من يبقى".. باكستان ترد على طلب تعليق ترحيل الأفغان

وتشهد باكستان، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة فيضانات موسمية تسببت في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتشريد آلاف الأسر، فيما تواصل السلطات جهودها لتقليل الخسائر البشرية والمادية.