ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على أب دأب على تعذيب أبنائه بطريقة بشعة وعلى نحو صادم في منطقة السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من ربة منزل لتضررها من طليقها وقيامه بإيذاء طفليهما بشكل متجرد من كل معاني الأبوة والإنسانية.

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وكشفت التحريات الأولية أن الزوج عاطل عن العمل ومدمن مخدرات، ومعتاد على تعذيب طفليه اللذين يبلغان من العمر 7 و6 سنوات، من خلال حرقهما بأعقاب السجائر في جسديهما، وضربهما بسلك كهربائي.

وبإعداد الكمائن ضُبِط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.