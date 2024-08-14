كشفت الممثلة المغربية فاطمة خير حقيقة إصابتها بمرض السرطان، وذلك رداً على الجدل الذي دار خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهورها دون شعر.

وانتشرت صورة لفاطمة كانت فيها حليقة الشعر وهو ما جعل كثيرين يربطون ذلك بإصابتها بالسرطان وتسبب في فقدان شعرها، وفق البعض.

وخرجت الفنانة والنائبة البرلمانية لطمأنة جمهورها ومتابعيها والرد على الشائعة المنتشرة عبر منصات التواصل، نافية إصابتها بالسرطان.

ونشرت فاطمة الصورة التي كان مثار الجدل عبر حسابها في "إنستغرام" وعلقت عليها بتوضيح ملامح دورها في المسلسل.

وقالت: "سناء في مسلسل بنات اليوم هي من الشخصيات القريبة إلى قلبي بعفويتها بطيبتها بمحبتها لمن حولها بعطائها بدون مقابل بإنسانيتها رغم ما عانته من تجربة قاسية في طلاقها والمشاكل التي واجهتها في عملها".

وأضافت: "رغم مرضها الذي اخفته عن الجميع كي لا تحملهم همومها إلا أنها بقيت قوية صامدة ومتفائلة ومحبة للحياة فالمرض قدر لكن الحياة قرار لمن لا يستسلمون اللهم اشف كل المرضى وهون عليهم الامهم وامنحهم القوة والصبر وأنعم عليهم بالصحة والعافية".