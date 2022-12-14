أين توجد أطول أشجار "الكريسماس" في العالم؟
تتزين المدن في جميع أنحاء العالم بأشجار الكريسماس، فيما يتسابق البعض لمحاولة الحصول على لقب "أطول شجرة كريسماس في العالم"..
ومن كاليفورنيا إلى إيطاليا، تتنوع أشجار الكريسماس في العالم بالأشكال والهياكل.
وفيما يأتي أماكن أطول أشجار الكريسماس في العالم والتي يمكن الاستمتاع بزيارتها ورؤيتها:
غوبيو
تمتلك مدينة غوبيو الإيطالية أكبر شجرة كريسماس في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 2000 قدم.
وتُضاء هذه الشجرة بأكثر من 700 مصباح في حفل إضاءة سنوي يعود تاريخه إلى عام 1981.
لندن
تعد شجرة التنوب التي تقع في ميدان ترافلغار في لندن هي الأكبر في بريطانيا، ويبلغ ارتفاعها 68 قدمًا وهي مزينة بـ 500 مصباح.
وأهدى ملك النرويج، هاوك السابع هذه الشجرة لبريطانيا عام 1947، كشكر على دعم البلاد خلال الحرب العالمية الثانية.
واستمر ملك النرويج في إهداء بريطانيا هذه الشجرة كل عام، في تقليد احتفالي استمر من الحكومة النرويجية إلى المملكة المتحدة حتى يومنا هذا.
ولاية إنديانا الأمريكية
تمتلك ولاية إنديانا الأمريكية أطول شجرة عيد الميلاد في الهواء الطلق، وتزن هذه الشجرة 10 آلاف رطل وتم تزيينها بأكثر من 10 آلاف مصباح وأكثر من 700 زخرفة ويبلغ ارتفاعها 69 قدمًا.
وتعد هذه الشجرة واحدة من أطول خمس أشجار "كريسماس" في الولايات المتحدة.
نيويورك
لا تكتمل احتفالات الكريسماس في نيويورك دون شجرة الكريسماس التي تقع في مركز روكفلر.
وتعد هذه الشجرة هي الأكثر شهرة في العالم ويبلغ وزنها 14 طنًا ويبلغ ارتفاعها 82 قدمًا.
ستراسبورغ
يستضيف سوق الكريسماس الأكثر جاذبية في فرنسا أعجوبة رائعة يبلغ ارتفاعها 100 قدم، وهي تقع في ميدان كليبر في وسط مدينة ستراسبورغ التاريخية، وبسبب حجمها وديكورها الاحتفالي فهي واحدة من أطول أشجار عيد الميلاد الطبيعية المزخرفة في جميع أنحاء القارة الأوروبية.
جزيرة ساو ميغيل
يوجد في جزيرة ساو ميغيل في جزر الأزور بالبرتغال، شجرة كريسماس عملاقة يبلغ ارتفاعها 100 قدم مزينة بأضواء بطول 3 أميال تقريبًا.
ولاية أوكلاهوما الأمريكية
تمتلك ولاية أوكلاهوما واحدة من أطول أشجار عيد الميلاد في العالم، بارتفاع 140 قدمًا ويتم تزيين هذه الشجرة بـ 20 ألف مصباح متعدد الألوان و 10 آلاف حلية، وفي العام الماضي.
وكانت هذه الشجرة ضحية لرياح عاتية اصطدمت بها على ارتفاع 119 قدمًا ولكن تم دعم هذه الشجرة هذا العام بتعزيزات.
دورتموند
تعد مدينة دورتموند الألمانية موطنًا لشجرة كريسماس ضخمة، حيث تم بناء 1700 شجرة تنوب حمراء فوق بعضها بعضا في برج يبلغ ارتفاعه 150 قدمًا وتزن الشجرة المركبة أكثر من 88 ألف رطل ويتم تزيينها بأكثر من 50 ألف مصباح وحلية.
ولاية كاليفورنيا
تعد شجرة فيرندال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أطول شجرة حية في البلاد وربما في العالم.
ويتردد أن ارتفاع الشجرة يتراوح بين 151 قدمًا إلى 162 قدمًا.