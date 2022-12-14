أين توجد أطول أشجار "الكريسماس" في العالم؟

لندن

تعد شجرة التنوب التي تقع في ميدان ترافلغار في لندن هي الأكبر في بريطانيا، ويبلغ ارتفاعها 68 قدمًا وهي مزينة بـ 500 مصباح.

وأهدى ملك النرويج، هاوك السابع هذه الشجرة لبريطانيا عام 1947، كشكر على دعم البلاد خلال الحرب العالمية الثانية.

واستمر ملك النرويج في إهداء بريطانيا هذه الشجرة كل عام، في تقليد احتفالي استمر من الحكومة النرويجية إلى المملكة المتحدة حتى يومنا هذا.