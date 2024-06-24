الملك تشارلز "لن يغفر" للأمير هاري تصرفه تجاه كاميلا

كشف خبير في الشؤون الملكية، أن الملك تشارلز قد لا يتمكن من مسامحة الأمير هاري على انتقاداته لزوجته الملكة كاميلا، وذلك بعد تداول أخبار تفيد إمكانية عودة هاري وميغان ماركل إلى الواجبات الملكية بعد أربع سنوات من الانفصال عن العائلة.

وأشار الخبير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه بمجرد تولي الأمير ويليام العرش، فإن عودة هاري إلى دوره الملكي ستكون مستبعدة. وأوضح قائلاً: "لا أستطيع رؤية ويليام يسمح لهاري بالعودة إلى العائلة، وتولي أي دور في النظام الملكي".

من جانبه، أكد كريستوفر أندرسن، مؤلف كتب عن العائلة المالكة، أن انتقاد هاري للملكة كاميلا في مذكراته "سبير" Spare يمثل العقبة الرئيسة أمام مصالحة هاري مع والده تشارلز.