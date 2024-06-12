ماذا تفعل عندما يضربك طفلك؟
من المؤكد أن ضرب طفلك لك أمر محبط ومحرج ومثير للقلق، وبالنسبة لبعض الآباء، فإنه يجلب شعورا بالخجل واليأس، خصوصا وأن عدوانية طفلهم قد تشير إلى أنهم فشلوا بطريقة أو بأخرى في تربيته.
وبحسب خبراء في صحة الأطفال النفسية فإن معظم الصغار يضربون آباءهم بين الوقت والآخر، مشيرين إلى أن الطريقة التي يرد فيها الأب أو الأم على ضرب الطفل هي المفتاح للقضاء على هذه العادة المزعجة.
وعرض أخصائيون لموقع Parents كل ما يحتاج الأبوان معرفته حول ضرب أطفالهما لهما.
لماذا يضربك طفلك؟
هناك عدة أسباب تدفع الأطفال لضرب والديهم، بما في ذلك:
عدم معرفتهم بكيفية إدارة مشاعرهم أو التعبير عنها بطريقة مقبولة اجتماعيًا.
افتقارهم للمهارات اللغوية أو القدرة على التحكم في الانفعالات للتعامل مع عواطفهم.
رغبتهم في تلبية احتياجاتهم والحصول على ما يريدون، غالبًا دون التفكير في العواقب.
ماذا تفعل عندما يضربك طفلك؟
يؤكد الخبراء أن طريقة استجابتك للضرب ستؤثر على مدى احتمالية قيام طفلك بضربك مرة أخرى، ومن هنا يجب عليك:
وضع قواعد
أنشىء قواعد منزلية تتناول الاحترام، ووضح لطفلك أن الضرب أو الركل أو العض أو أعمال الاعتداء الجسدي غير مسموح بها في منزلك.
واعمل على صياغة القواعد الخاصة بك بطريقة إيجابية كلما أمكن ذلك. فبدلًا من أن تقول: "لا تضرب"، قل: "استخدم اللمسات المحترمة". وتحدث مع طفلك عن القواعد للتأكد من فهمه لعواقب انتهاكها.
وعندما يضربك طفلك، قل له بحزم: "ممنوع الضرب. الضرب مؤلم." حافظ على اتساق رسائلك لتعليم طفلك أن الضرب غير مسموح به وأنك لن تتسامح معه.
استخدام العواقب لفرض القواعد
إذا كان طفلك يعرف القواعد، ولكنه مستمر في ضربك، استخدم بعض العواقب التالية لردعه عن الضرب مرة أخرى.
المهلة المستقطعة: بالنسبة لبعض الأطفال، يمكن أن تكون المهلة هي الطريقة الأكثر فعالية لردعهم عن الضرب مرة أخرى.
وتعلم المهلة الأطفال الصغار كيفية تهدئة أنفسهم، ومن المهم تعليمهم كيفية تنظيم أنفسهم خلال فترة الهدوء هذه.
فقدان الامتيازات: قد يحتاج الأطفال الآخرون إلى عواقب إضافية. ويمكن أن يكون سحب الامتيازات بمثابة استراتيجية انضباط فعالة. قم بتقييد وصول طفلك إلى الإلكترونيات أو ألعاب معينة. كلما كان الطفل أصغر سنًا، قل الوقت الذي يحتاجه بعيدًا عن أي شيء.
التعويض: اطلب من طفلك أداء عمل إضافي أو اطلب منه أن يرسم لك صورة كوسيلة للتعويض عن فعلته.
الاعتراف بالسلوكيات الإيجابية
إن تعزيز السلوكيات الجيدة بعواقب إيجابية يمكن أن يشجع طفلك على التوقف عن الضرب. انتبه للأوقات التي ينخرط فيها طفلك في سلوك ترغب في رؤيته وامدحه عندما تراه.
بحسب الخبراء، سيؤدي ذلك إلى تعزيز السلوك الإيجابي وزيادة احتمالية انخراطهم في هذا السلوك في المستقبل.
تعليم السلوك المناسب
تجنب قول للأطفال: "لا تضرب". بدلًا من ذلك، قل أشياء مثل "استخدم الأيدي اللطيفة" أو "عبر عن مشاعرك"،
أيضًا، قم بتعليم طفلك مهارات إدارة الغضب أيضًا، فعندما يشعر بالغضب أو الانزعاج، شجعه على النظر إلى كتاب مناسب لعمره ، أو رسم صورة، أو أخذ نفس عميق، أو الذهاب إلى غرفته.
ولا تنس أن تتحدث مع طفلك عن مشاعره، مثل الحزن والإحباط، ناقش معه أهمية التعامل مع هذه المشاعر بالطرق المناسبة وساعده على اكتشاف استراتيجيات للتعامل مع مشاعره بأمان.
تجنب العقاب الجسدي
إذا استخدمت الضرب كعقاب، فسوف يلومك طفلك بشأن سبب السماح لك بالضرب وعدم السماح له بذلك في المقابل. وبدلًا من تعليمه ضبط النفس، يمكن أن يزيد الضرب من عدوانيته.
ويؤكد الخبراء أن الأطفال يتعلمون السلوك مما يرونك تفعله، وليس مما يسمعونك تقوله.