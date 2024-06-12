من المؤكد أن ضرب طفلك لك أمر محبط ومحرج ومثير للقلق، وبالنسبة لبعض الآباء، فإنه يجلب شعورا بالخجل واليأس، خصوصا وأن عدوانية طفلهم قد تشير إلى أنهم فشلوا بطريقة أو بأخرى في تربيته.

وبحسب خبراء في صحة الأطفال النفسية فإن معظم الصغار يضربون آباءهم بين الوقت والآخر، مشيرين إلى أن الطريقة التي يرد فيها الأب أو الأم على ضرب الطفل هي المفتاح للقضاء على هذه العادة المزعجة.

وعرض أخصائيون لموقع Parents كل ما يحتاج الأبوان معرفته حول ضرب أطفالهما لهما.

لماذا يضربك طفلك؟

هناك عدة أسباب تدفع الأطفال لضرب والديهم، بما في ذلك:

عدم معرفتهم بكيفية إدارة مشاعرهم أو التعبير عنها بطريقة مقبولة اجتماعيًا.

افتقارهم للمهارات اللغوية أو القدرة على التحكم في الانفعالات للتعامل مع عواطفهم.

رغبتهم في تلبية احتياجاتهم والحصول على ما يريدون، غالبًا دون التفكير في العواقب.

ماذا تفعل عندما يضربك طفلك؟

يؤكد الخبراء أن طريقة استجابتك للضرب ستؤثر على مدى احتمالية قيام طفلك بضربك مرة أخرى، ومن هنا يجب عليك:

وضع قواعد

أنشىء قواعد منزلية تتناول الاحترام، ووضح لطفلك أن الضرب أو الركل أو العض أو أعمال الاعتداء الجسدي غير مسموح بها في منزلك.

واعمل على صياغة القواعد الخاصة بك بطريقة إيجابية كلما أمكن ذلك. فبدلًا من أن تقول: "لا تضرب"، قل: "استخدم اللمسات المحترمة". وتحدث مع طفلك عن القواعد للتأكد من فهمه لعواقب انتهاكها.

وعندما يضربك طفلك، قل له بحزم: "ممنوع الضرب. الضرب مؤلم." حافظ على اتساق رسائلك لتعليم طفلك أن الضرب غير مسموح به وأنك لن تتسامح معه.