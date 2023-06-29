إيلون ماسك يواجه مارك زوكربيرغ في حلبة المصارعة

ونشر البودكاستر "ليكس فريدمان"، الذي يحمل الحزام الأسود في رياضة "الجوجيتسو" البرازيلية، صورًا محدثة لتدريباته مع ماسك، قائلًا: "لقد أجريت جلسة تدريبية مرتجلة مع إيلون ماسك لبضع ساعات.. أنا معجب للغاية بقوته ومهارته على قدميه وعلى الأرض.. لقد كانت ملحمة بالفعل.. من الملهم حقًا أن نرى إيلون ومارك يقومان بفنون الدفاع عن النفس".

وبالنظر إلى فرص المقاتلين بالفوز، تنبأ الموقع بفوز سهل للرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ.

كما لفت متخصصون في هذه الرياضات، إلى قدرات زوكربيرغ في فنون الدفاع عن النفس وتدريباته لساعات طويلة.

من جانبه، قال مدير منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، دانا وايت، إنه تحدث مع ماسك وزوكربيرغ، وكلا الرجلين "جادين للغاية" في خوض نزال في الحلبة، ولا يمكن تصور ما سيحدث، حسب تعبيره.

المصدر: موقع "Indy100"