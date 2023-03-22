بين حصار إسرائيل والبطالة والمحسوبيات.. شباب غزة يبحثون عن مخرج
لم يكن أمام صابرين أبو جزر، سوى صبر ساعات لإكمال الرحلة المحفوفة بالمخاطر من غزة لمقابلة زوجها في أوروبا الشهر الماضي، لكن قارب المهاجرين الذي كان ينقلها انقلب في البحر وغرق على بعد مسافة 100 متر فقط من الساحل اليوناني، وعاد جثمانها إلى غزة هذا الأسبوع.
وقالت والدتها التي كانت جالسة بخيمة عزاء في رفح جنوب القطاع إن ابنتها اتصلت بها قبل السفر وطلبت منها الدعاء، بعد مغادرة غزة في فبراير/شباط، عبر مصر.
وسافرت صابرين جواً إلى تركيا حيث التقت بزوجها الذي هاجر إلى بلجيكا منذ سنوات. وخططا للقاء مرة أخرى في اليونان، حيث وعدها بقضاء شهر العسل، لكن صابرين لم تصل ولن تصل أبداً. وكانت ثلاث عرائس أخريات على متن نفس القارب.
وفي يوم الثلاثاء، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من وفاتها، عاد جثمانها كي يستقر في مثواه الأخير في بلدتها رفح، وقالت حماتها بثينة أبو جزر: "أنا زفيتها كعروس واليوم ترجعلي بكفن... العرس تحول عزاء"، فيما قال عمها علاء أبو جزر: "صابرين عاشت 24 سنة تحت الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكأي بنت أو شب كانت بدها تخرج من غزة تتطلع لحرية وحياة أحسن".
وتتزايد أعداد الفلسطينيين الذين يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، هرباً من الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي والقيود الأخرى التي تركت قطاع غزة في عزلة منذ تولي حركة "حماس"، السلطة في 2007.
وتُظهر إحصائيات الأمم المتحدة أن أكثر من 2700 فلسطيني وصلوا إلى اليونان عن طريق البحر في 2022، في ما يشكل 22 بالمئة من إجمالي عدد الوافدين بالقوارب، وهو أعلى معدل في أي مجموعة وطنية. وتُظهر بيانات الاتحاد الأوروبي للعام الماضي أيضاً ارتفاعاً حاداً في طلبات اللجوء من الفلسطينيين في اليونان، نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا.
ولم يصل جميع من قاموا بالرحلة إلى وجهتهم. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 378 شخصاً لقوا مصرعهم أو فقدوا في أثناء محاولتهم الهجرة من غزة منذ 2014. وتوفي ثلاثة حتى الآن في 2023.
هيمنة الفصائل وحصار إسرائيل
الوظائف في غزة نادرة، لخريجي الجامعات وغيرهم. وعندما تظهر وظيفة، فإنها تذهب غالباً إلى شخص له صلة بالفصائل السياسية، يكمن وراء الأزمة حصار تقوده إسرائيل منذ 16 عاماً على القطاع، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، إلى جانب الانقسامات السياسية الداخلية التي أضعفت التطلعات السياسية للفلسطينيين في إقامة دولة.
وحث أحمد الديك، المستشار بوزارة الخارجية، الفلسطينيين في غزة ومخيمات اللاجئين في الدول العربية على تجنب الرحلات غير القانونية، لكنه قال إن الحصار الذي تقوده إسرائيل هو السبب الرئيسي لمغادرة شباب غزة من أجل مستقبل أفضل في الخارج.
وأضاف الديك: "أولاً نحمل الاحتلال مسؤولية محاولة الشباب الهجرة من قطاع غزة، وثانياً الظروف المعيشية الصعبة جراء انعدام فرص العمل والضغط والدمار الذي خلفه الاحتلال وهذا الحصار المفروض على القطاع والانقسام البغيض، نناشد كافة المسؤولين والفعاليات في قطاع غزة لتحمل مسؤولياتها وإيجاد حل لمشكلة الشباب وتوفير حياة كريمة لهم".
ويقول سكان غزة إنهم "تحكمهم ثلاث حكومات إحداها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والتي توظف آلاف الأشخاص في غزة، والثانية حركة حماس التي تدير القطاع، وإسرائيل، الكيان الثالث الذي يسيطر على حدودها الفعلية".
وحاول محمد كحيل خريج العلاج الطبيعي البالغ من العمر 26 عاماً لمدة ست سنوات العثور على وظيفة في مؤسسات تديرها "حماس" أو الأمم المتحدة أو المؤسسات التابعة لحركة فتح التي يتزعمها عباس، وقال: "لو أنا من حماس كان وظفوني".
وأضاف الشاب الذي يمضي وقته في المقاهي الرخيصة مع أصدقاء عاطلين عن العمل: "فتح كذلك، ابن فتح لابن فتح، حركة فتح أيضاً تهتم بمن ينتمون إليها"، موضحاً أن "ستة من أشقائه أنهوا دراستهم وتخرجوا، اثنان منهم مهندسان، ولم يحصل أي منهم على وظيفة، مما جعل الأسرة تعتمد على الوالد وهو حارس مدرسة".
وظائف قليلة
وفقاً لتقديرات الفلسطينيين والأمم المتحدة، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في غزة حوالي 70 بالمئة وهو رقم يجعل بناء مستقبل حلماً بعيد المنال لمعظم الشباب.
من جانبها، تلقي "حماس" باللوم في الوضع الاقتصادي السيئ على إسرائيل، التي خاضت حروباً متكررة مع الحركة في غزة مع مواصلة حصارها للقطاع.
وقال إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في غزة المعين من قبل حركة "حماس"، إن "مشكلتنا مع الاحتلال... ليست مشكلة داخلية"، مبيناً أن "مكتبه دبر في 2022 وظائف مؤقتة تكفي 9000 شاب" بحسب قوله، وهو جزء بسيط من 236 ألفاً يبحثون عن عمل. ولا يحصل 40 ألف موظف حكومي في غزة منذ 2007 على رواتبهم كاملة.
وفي محاولة لتعزيز الأمن على طول حدودها مع غزة، تقدم إسرائيل حوالي 20 ألف تصريح للسماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل، وفي غزة، تقول "حماس" إن الحل الدائم للبطالة يتجاوز قدرتها وحدها.
وفي قلب مدينة غزة، يقف سعيد لولو خريج الإعلام ليبيع مشروبات ساخنة للمارة وسائقي سيارات الأجرة في كشك يسميه "كشك الخريجين". وهو المعيل الوحيد لأسرة مكونة من ستة أفراد، وقال: "16 سنة لي متخرج ولليوم ما لقيت وظيفة".
ولا يختلف وضعه كثيراً عن غيره من الخريجين، إذ قال ماهر الطباع، المحلل الاقتصادي في غزة، إن أقل من 10 بالمئة من بين حوالي 14 ألف طالب يتخرجون كل عام يحصلون على وظائف.
وخارج مقهى لولو، تساءلت مجد الجمال، البالغة من العمر 20 عاماً عما إذا كان ينبغي لها أن تكمل دراستها بعد أن رأت ثلاثة من أشقائها يفشلون لسنوات في العثور على وظيفة، وقالت: "نسبة الحماس عندي كتير متدنية... إحنا عارفين ما سيحدث قدام لأنه الخريجين كتير قاعدين".