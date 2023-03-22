بين حصار إسرائيل والبطالة والمحسوبيات.. شباب غزة يبحثون عن مخرج

لم يكن أمام صابرين أبو جزر، سوى صبر ساعات لإكمال الرحلة المحفوفة بالمخاطر من غزة لمقابلة زوجها في أوروبا الشهر الماضي، لكن قارب المهاجرين الذي كان ينقلها انقلب في البحر وغرق على بعد مسافة 100 متر فقط من الساحل اليوناني، وعاد جثمانها إلى غزة هذا الأسبوع.

وقالت والدتها التي كانت جالسة بخيمة عزاء في رفح جنوب القطاع إن ابنتها اتصلت بها قبل السفر وطلبت منها الدعاء، بعد مغادرة غزة في فبراير/شباط، عبر مصر.

وسافرت صابرين جواً إلى تركيا حيث التقت بزوجها الذي هاجر إلى بلجيكا منذ سنوات. وخططا للقاء مرة أخرى في اليونان، حيث وعدها بقضاء شهر العسل، لكن صابرين لم تصل ولن تصل أبداً. وكانت ثلاث عرائس أخريات على متن نفس القارب.

وفي يوم الثلاثاء، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من وفاتها، عاد جثمانها كي يستقر في مثواه الأخير في بلدتها رفح، وقالت حماتها بثينة أبو جزر: "أنا زفيتها كعروس واليوم ترجعلي بكفن... العرس تحول عزاء"، فيما قال عمها علاء أبو جزر: "صابرين عاشت 24 سنة تحت الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكأي بنت أو شب كانت بدها تخرج من غزة تتطلع لحرية وحياة أحسن".

وتتزايد أعداد الفلسطينيين الذين يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، هرباً من الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي والقيود الأخرى التي تركت قطاع غزة في عزلة منذ تولي حركة "حماس"، السلطة في 2007.

وتُظهر إحصائيات الأمم المتحدة أن أكثر من 2700 فلسطيني وصلوا إلى اليونان عن طريق البحر في 2022، في ما يشكل 22 بالمئة من إجمالي عدد الوافدين بالقوارب، وهو أعلى معدل في أي مجموعة وطنية. وتُظهر بيانات الاتحاد الأوروبي للعام الماضي أيضاً ارتفاعاً حاداً في طلبات اللجوء من الفلسطينيين في اليونان، نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا.

ولم يصل جميع من قاموا بالرحلة إلى وجهتهم. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 378 شخصاً لقوا مصرعهم أو فقدوا في أثناء محاولتهم الهجرة من غزة منذ 2014. وتوفي ثلاثة حتى الآن في 2023.