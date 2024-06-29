صاعقة برق تقتل شخصين وسط اليمن

لقيَ شابان يمنيان حتفهما، وأصيب آخران، السبت؛ جراء تعرضهم لصاعقة رعدية في محافظة الضالع وسط البلاد.

وذكرت مصادر يمنية أن "شابين في مقتبل عمرهما، تعرضا لصاعقة رعدية، أودت بحياتهما على الفور، فيما تسببت الصاعقة بإصابة اثنين كانا بجانبهما، في قرية الحود شمال غرب محافظة الضالع".

وبحسب المصادر، فقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وحالتهما حرجة.

وتتسبب الصواعق الرعدية، المرافقة لمواسم هطول الأمطار سنوياً، بوفاة العشرات من اليمنيين، لا سيما القاطنين في المناطق الجبلية العالية، وغالبيتهم من النساء والأطفال.