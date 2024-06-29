صاعقة برق تقتل شخصين وسط اليمن
لقيَ شابان يمنيان حتفهما، وأصيب آخران، السبت؛ جراء تعرضهم لصاعقة رعدية في محافظة الضالع وسط البلاد.
وذكرت مصادر يمنية أن "شابين في مقتبل عمرهما، تعرضا لصاعقة رعدية، أودت بحياتهما على الفور، فيما تسببت الصاعقة بإصابة اثنين كانا بجانبهما، في قرية الحود شمال غرب محافظة الضالع".
وبحسب المصادر، فقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وحالتهما حرجة.
وتتسبب الصواعق الرعدية، المرافقة لمواسم هطول الأمطار سنوياً، بوفاة العشرات من اليمنيين، لا سيما القاطنين في المناطق الجبلية العالية، وغالبيتهم من النساء والأطفال.
وتشير إحصائية رسمية صادرة عن الهلال الأحمر اليمني، في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، إلى أن الصواعق الرعدية، قد تسببت بوفاة وإصابة أكثر من 150 شخصاً، خلال النصف الأول من العام نفسه.
وفي الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي نُشرت فيها الإحصائية الرسمية، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، بأن الصواعق الرعدية، أودت بحياة أكثر من 40 شخصا، كما تسببت بنفوق المئات من الماشية، في أماكن متفرقة من أنحاء البلاد، وذلك خلال شهر يوليو/تموز من العام 2023.