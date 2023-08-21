السجن مدى الحياة للممرضة البريطانية قاتلة الأطفال

أصدرت محكمة اليوم الاثنين، حكمًا على الممرضة البريطانية، لوسي ليتبي، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتها بقتل سبعة من حديثي الولادة والشروع في قتل ستة آخرين، في أكبر سلسلة جرائم في بريطانيا في العصر الحديث.

وقتلت ليتبي (33 عامًا) خمسة أولاد وبنتين في وحدة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى "كونتيسة تشيستر" في شمال إنجلترا على مدى 13 شهرًا، اعتبارًا من 2015، عن طريق حقنهم بالإنسولين أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم.

وقال القاضي جيمس جوس، الذي حكم عليها بالسجن مدى الحياة، إنه لا يوجد أي احتمال لإطلاق سراحها "كانت هذه سلسلة (جرائم) وحشية ومتعمدة وخبيثة لقتل الأطفال شملت أصغرهم وأكثرهم ضعفًا".

وأضاف "أفعالك انطوت على حقدٍ شديد يقترب من السادية، ولا تشعرين بأي ندم. لا توجد عوامل لتخفيف الحكم. ستقضين بقية حياتك في السجن".

وأحكام السجن مدى الحياة نادرة جدًّا في بريطانيا ولم تحصل عليها إلا ثلاث نساء فقط من بينهن السفاحتان ميرا هيندلي وروزماري ويست.

ورفضت ليتبي مغادرة الزنزانة لسماع الحكم عليها؛ ما أدى إلى مطالب بوجوب إجبار المجرمين على سماع ما أفضت إليه أفعالهم ومدى تأثيرها على ضحاياهم أو عائلاتهم.

وأدانت محكمة الجنايات في مانشستر ليتبي، الأسبوع الماضي، في سبع تهم بالقتل وسبع تهم بالشروع في القتل بعد محاكمة استمرت عشرة أشهر. ولم يتمكن المحلفون من الاتفاق على ما إذا كانت حاولت قتل ستة وبرؤوها من تهمتين أخريين بالشروع في القتل.

واستمعت المحكمة في وقت سابق إلى كلمات الآباء والأمهات الذين قتلت ليتبي أطفالهم أو شرعت في قتلهم عندما تحدثوا عن مشاعر الرعب والصدمة التي عاشوها بسبب ما حدث لأطفالهم.

وقالت والدة طفل ممن قتلتهم ليتبي "لا توجد كلمات على الإطلاق تعبر عن ألم العذاب الذي عانينا منه نتيجة أفعالك".