أسرع وأقل تكلفة.. يرقات الفراشة بديلة فئران التجارب
تعتبر الفئران أساس التجارب والأبحاث الطبية وجزءًا أساسياً من عملية تجربة العديد من الأدوية ودراسة مختلف أنواع الأمراض، لكن الآن يبدو أن العلماء قد وجدوا بديلاً أفضل، من شأنه أن يزيد من سرعة التجارب ويقلل القيود والتكاليف، فضلاً عن كونه أكثر إنسانية.
وبعد الكثير من البحث عن بدائل للعب دور الفئران في التجارب الطبية، وجد باحثو معهد "سلون كيترينج التذكاري" أن يرقات الفراشات، والمعروفة باليسروع، قد تكون بديلاً أفضل بكثير من الفئران فيما يتعلق بالتجارب العلمية في مرحلة ما قبل التجارب البشرية.
وقال الدكتور جان جريم إن هذه اليرقات تعتبر نماذج أفضل من القوارض في دراسة أمراض مثل التهاب الأمعاء التي تعتبر من عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
وأوضح الباحثون أنه بما أن حوالي 75٪ من الجينات المعروفة المسببة للأمراض البشرية لها نظائر في الحشرات، فقد تكون هذه اليرقات مفيدة في الأبحاث المستقبلية في أمراض أخرى، بما في ذلك السرطان والسكري والتنكس العصبي والعدوى.
ويقدم استبدال الفئران باليرقات عدة مزايا، أبرزها تقليل عدد الحيوانات المستخدمة في التجارب الطبية، وخاصة الثدييات المستخدمة في البحث، نظراً للمخاوف الأخلاقية والإنسانية المحيطة بذلك.
كما يمكن لتلك الخطوة أن تقلل من القيود التي يواجهها الباحثون عند الحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام الثدييات في التجارب، والتي عادة ما تؤدي إلى تأخر شهور في الأبحاث، وهو أمر لن يواجهه الباحثون على اليرقات لأنها من اللافقاريات.
وتعتبر دورة حياة اليرقات أسرع بكثير من الثدييات، الأمر الذي سيمكن الباحثين من اختبار الأدوية وإجراء الأبحاث على الأمراض بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل.
وقال الدكتور جريم: "هناك نسبة تشابه عالية جداً بين بنية الأمعاء البشرية ويسروع التبغ، كما أنها كبيرة بما يكفي لتصويرها بنفس الأدوات المستخدمة للمرضى من البشر مثل الأشعة المقطعية والرنين وغيرها".