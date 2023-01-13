أسرع وأقل تكلفة.. يرقات الفراشة بديلة فئران التجارب

وقال الدكتور جان جريم إن هذه اليرقات تعتبر نماذج أفضل من القوارض في دراسة أمراض مثل التهاب الأمعاء التي تعتبر من عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأوضح الباحثون أنه بما أن حوالي 75٪ من الجينات المعروفة المسببة للأمراض البشرية لها نظائر في الحشرات، فقد تكون هذه اليرقات مفيدة في الأبحاث المستقبلية في أمراض أخرى، بما في ذلك السرطان والسكري والتنكس العصبي والعدوى.

ويقدم استبدال الفئران باليرقات عدة مزايا، أبرزها تقليل عدد الحيوانات المستخدمة في التجارب الطبية، وخاصة الثدييات المستخدمة في البحث، نظراً للمخاوف الأخلاقية والإنسانية المحيطة بذلك.