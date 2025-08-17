"خو خواتاتو" يعود بموسم ثانٍ بعد نجاح لافت في رمضان

بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من مسلسل السيتكوم المغربي "خو خواتاتو" يعود العمل مجدداً إلى الواجهة، حيث قرر صنَّاعه تقديم جزء ثانٍ من العمل الذي حظى بمتابعة واسعة من الجمهور ،وأكدت وسائل إعلام محلية أنه يجري الاستعداد لجزء ثانٍ ما زال في مرحلة التحضير.

وكشفت المصادر ذاتها أن تصوير الموسم الجديد لم يبدأ بعد رغم جاهزية النص والسيناريو منذ فترة، مرجحة أن ينطلق التصوير، في شهر سبتمبر المقبل، إذا سارت الأمور وفق المخطط، غير أن الموعد النهائي لا يزال غير محسوم.

وتطمح الجهة المنتجة لإدراج العمل ضمن شبكة البرامج الرمضانية المقبلة، باعتبار الشهر الفضيل محطة رئيسة للتنافس الدرامي والكوميدي على الشاشات المغربية، في ظل ترقب واسع من الجمهور لعودة شخصيات السيتكوم التي حققت تفاعلاً لافتاً في النسخة الأولى.

وكان "خو خواتاتو"، قد استقطب نسب مشاهدة عالية بفضل قصته البسيطة التي تدور حول شاب يجد نفسه مسؤولاً عن 6 شقيقات بعد وفاة والديه، وما يترتب عن ذلك من مواقف اجتماعية وإنسانية ممزوجة بالكوميديا.

وشارك في بطولة السيتكوم كل من الفنان عدنان موحجة، بديعة الصنهاجي، هند بنجبارة، عادل أبا تراب، فضيلة بنموسى، مونية لمكيمل، يحيى فاندي، سلمى السيري ودعاء يحياوي، حيث ساهم تنوع الشخصيات وأداؤهم في منح العمل طابعاً كوميدياً خفيفاً إلى جانب رسائل اجتماعية مؤثرة.

وينتظر الجمهور المغربي الإعلان الرسمي عن تفاصيل الموسم الثاني، على أمل أن يحافظ العمل على جرعته الكوميدية، ويضيف خطوطاً درامية جديدة تلبي تطلعات المتابعين.