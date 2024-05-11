مصر.. مدير يهدي موظفًا 4 قلائد من الأوراق النقدية في حفل زفافه (فيديو)

فاجأ مدير مصري يعمل في الإمارات العربية المتحدة، موظفًا لديه في حفل زفافه، حيث حضر إلى الحفل في منطقة الدقهلية، ليقدم له هدية غير متوقعة، ثمثلت بـ4 قلائد من الأوراق النقدية، كل ورقة فيها من فئة 100 جنيه.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، المدير عندما فاجأ العريس بدخوله إلى قاعة الأفراح بينما كان العروسان يرقصان على أنغام الموسيقى وسط القاعة بحضور الأهل والأصدقاء، ليقدم الهدية لهما.

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي باللفتة التي قام بها المدير تجاه الموظف.