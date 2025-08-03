طوكيو.. مصرع 4 عمال سقطوا في حفرة "مجارٍ"

قضى 4 عمّال يابانيين كانوا يعاينون شبكة الصرف الصحي إثر سقوطهم في حفرة مجار بالقرب من طوكيو، وفق ما أعلنته السلطات الأحد.

وكان الأربعة يعاينون شبكة المجاري في مدينة غيودا في شمال طوكيو عندما سقط عامل أوّل في الحفرة تلاه الثلاثة الآخرون وهم يحاولون مساعدته، وفق ما أفادت خدمة الإسعاف وكالة "فرانس برس".

وجاءت هذه المعاينة ضمن عملية واسعة للتحقّق من مجاري مياه الصرف الصحي في البلد برمّته لتفادي حوادث قاتلة على غرار ما حدث في كانون الثاني/يناير.

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وكان سائق قد هوى في حفرة ناجمة عن ضعف شبكة المجاري بسبب تقادمها بالقرب من العاصمة.

وقال مسؤول في مدينة غيودا طلب عدم الكشف عن هويّته إن "ملابسات الحادث غير معروفة بعد".

وأشار إلى العثور على كمّيات كبيرة من كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز سام لا يرصد بالعين المجرّدة.

ونقل العاملون الأربعة، وهم في عقدهم الخامس، إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان حوالي 10 عمّال في الموقع حين وقوع الحادث.

ومطلع أيّار/مايو، عثر عناصر الإسعاف على جثّة سائق شاحنة بعدما انهارت الطريق التي كان يسير عليها في مدينة ياشيو شمال طوكيو في أواخر كانون الثاني/يناير.