محامي "مصفوع" عمرو دياب يتنحى عن القضية (فيديو)

وبحسب مواقع محلية، فإن السبب هو طلب المحامي ثلث التعويض الذي سيحصل عليه من عمرو دياب، إلا أن الشاب وأقاربه رفضوا الأمر.

وأثار مقطع فيديو، وثّق قيام الفنان المصري عمرو دياب بـ"صفع" أحد المعجبين، غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت الواقعة في هجوم "غير مسبوق" على النجم المصري، الذي لم يعلق على تصرفه، بينما أكد عدد من معجبيه أن ما فعله كان ردة فعل على تصرف الشاب الذي شده بقوة، دون احترام رغبته بعدم التصوير.