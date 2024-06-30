محامي "مصفوع" عمرو دياب يتنحى عن القضية (فيديو)
أعلن المحامي أحمد سيد فرغلي رئيس هيئة الدفاع عن الشاب صاحب واقعة الصفع من الفنان عمرو دياب تنحيه عن القضية، مشيرا إلى أن السبب هو التدخل المستمر لأسرة الشاب في مهام عمله.
وأضاف المحامي خلال فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك، أنه المحامي الوحيد الموكل من قبل الشاب "المصفوع"، وهو من قام برفع الدعوى ضد الفنان المصري، إلا أنه قرر التنحي وبشكل نهائي عن القضية بسبب تدخل أقارب موكله.
وبحسب مواقع محلية، فإن السبب هو طلب المحامي ثلث التعويض الذي سيحصل عليه من عمرو دياب، إلا أن الشاب وأقاربه رفضوا الأمر.
وأثار مقطع فيديو، وثّق قيام الفنان المصري عمرو دياب بـ"صفع" أحد المعجبين، غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسببت الواقعة في هجوم "غير مسبوق" على النجم المصري، الذي لم يعلق على تصرفه، بينما أكد عدد من معجبيه أن ما فعله كان ردة فعل على تصرف الشاب الذي شده بقوة، دون احترام رغبته بعدم التصوير.