"سيلفي الموت".. اعتقال سيدتين بسبب صورة خلال إعصار "راغاسا" (فيديو)

اعتقلت السلطات الأمنية في هونغ كونغ امرأتين أجنبيتين بتهمة تعريض حياة طفل للخطر، من خلال التقاط صور "سيلفي" خلال إعصار "راغاسا" الذي ضرب المدينة مؤخراً.

ووقعت الحادثة، يوم الخميس، عندما اصطحبت السيدتان الطفل لالتقاط صور "سيلفي" أمام البحر الهائج، خلال ظروف جوية خطيرة عند مستوى الإنذار العاشر.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي المرأتين مع الطفل على حافة الكورنيش البحري، قبل أن تداهمهم موجة قوية غمرتهم بمياه البحر.

وتحمل إحدى السيدتين الجنسية الهندية، والأخرى السريلانكية، في حين لم يتم الكشف عن جنسية الطفل، بحسب صحيفة "South China Morning Post" التي روت تفاصيل الواقعة.

ودعا مفوض الأمن الوطني في هونغ كونغ إلى تشديد التشريعات ضد من يتجولون لمشاهدة العواصف أثناء الأحوال الجوية الخطيرة ويعرضون الأطفال للخطر، وذلك بعد عدة حوادث مشابهة.

واجتاح إعصار "راغاسا" هونغ كونغ، الأربعاء، ووصل إلى ساحل جزيرة "هايلينغ" السياحية في مقاطعة "قوانغدونغ"، وأسفر عن إصابة 101 شخص على الأقل في المدينة.

وفي حادث منفصل، تعرضت عائلة مكونة من أربعة أفراد لموجة عاتية أثناء إعصار "راغاسا"، حيث جرفت الأم وطفلها البالغ 5 سنوات إلى الماء، فيما تمكن الأب من إنقاذهما بمساعدة صاحب قارب، بينما ساعد رجال الإنقاذ لاحقا في إخراج الأب.