نجل ترامب يستغل صورة والده الجنائية لبيع منتجات متجره (صور)

استغل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة والده الجنائية للترويج لقمصان وأكواب تباع في متجره.

وعنون دونالد ترامب جونيور تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، بـ "سلع ترامب المجانية!".

وقال: "لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا على متجر الويب الخاص بي إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا".

وأكد أنه "على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا، ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".