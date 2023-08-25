نجل ترامب يستغل صورة والده الجنائية لبيع منتجات متجره (صور)
استغل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة والده الجنائية للترويج لقمصان وأكواب تباع في متجره.
وعنون دونالد ترامب جونيور تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، بـ "سلع ترامب المجانية!".
وقال: "لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا على متجر الويب الخاص بي إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا".
وأكد أنه "على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا، ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".
وأرفق في تغريدته رابط المتجر الذي يعرض مجموعة ترامب من قمصان وأكواب مطبوع عليها صورة ترامب الجنائية، ومكتوب تحت كل منتج سعر البيع الخاص به.
وكانت وكالات أنباء عالمية ووسائل إعلام أمريكية قد نشرت الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سجن فولتون بولاية جورجيا.
وبدا ترامب في الصورة عابس الوجه غاضبًا، قبل أن يُطلق سراحه مقابل كفالة متفق عليها مسبقًا.
وتم توقيف ترامب، الخميس، بسجن في أتلانتا بولاية جورجيا، بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، وفقًا للشرطة.
وترامب متهم بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتهم وتلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حددت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.