أريانا غراندي تحقق حلم أصغر معجبة مصابة بالسرطان (فيديو)

حققت أريانا غراندي أمنية إحدى معجباتها الصغيرات التي تكافح مرض السرطان في مرحلته الرابعة، من خلال هدية مميزة أرسلتها عبر منصة ويكيد.

والطفلة بري بيرد، البالغة من العمر تسع سنوات، وثقت رحلتها مع المرض عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما جذب انتباه أريانا غراندي التي أرسلت إليها هدايا مستوحاة من مسرحية "ويكيد" وفيلم "ساحر أوز".

وفتحت بري بيرد هداياها التي تضمنت كوبا ورديا، ودمى محشوة لشخصيات "الأسد الجبان" و"الرجل الصفيح" و"إلفابا" و"الفزاعة" وساحر أوز، بالإضافة إلى ألعاب "غليندا" ووسادة "سكويشميلو" وأرنب محشو بفساتين الساحرة الطيبة.

كما تضمنت الهدية طلاء أظافر مستوحى من الفيلم، وحقيبتين ورديتين، ومجموعة مستحضرات تجميل من علامة غراندي R.E.M، وزجاجة عطر Cloud الشهيرة.

وعبرت الطفلة عن فرحتها قائلةً: "شكراً جزيلاً لكِ يا أريانا، أحب كل شيء في الهدية، خصوصاً وسادة سكويشميلو والعطر".

وردت أريانا برسالة مؤثرة قالت فيها إنها أُعجبت بحب بري بيرد لمسرحية ويكيد وشخصية غليندا؛ ما ألهمها لإعداد هذه الهدية الخاصة.

@arianagrande sent gifts to her fan with cancer, little @briestrongerthancancer . Ariana for Brie: "I hope this makes you smile. I watch your videos and find you inspiring."

وأوضحت أن الجزء المفضل لديها هو وسادة "سكويشميلو"، وأضافت: "شاهدت فيديوهاتكِ وأنتِ حقًا مصدر إلهام ونور. أنتِ رائعة جداً، وأرسل لكِ الكثير من الحب والعناق الافتراضي".

تأتي هذه المبادرة في وقت أكدت فيه أريانا لجمهورها أن الموسيقى لا تزال من أولوياتها رغم انشغالها مؤخراً بالتمثيل، خصوصا في أعمال مثل Wicked وفيلم Oh, the Places You’ll Go، للمخرج جون إم. تشو.

وعبرت النجمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تمسكها بالغناء قائلة: "من السخيف أن تفترضوا أنني سأترك الغناء لمجرد انشغالي بأشياء أخرى. الموسيقى كانت وستبقى شريان حياتي، وهناك مكان لكل شيء".