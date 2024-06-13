"فضائح متعددة".. علاقات غرامية لـ"ماسك" مع موظفات في "سبيس إكس"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن علاقات غرامية متعددة لمالك شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، مع موظفات في الشركة.

وبحسب الصحيفة، فإن أبرز هذه العلاقات مع متدربة سابقة في الشركة، عيّنها لاحقًا في فريقه التنفيذي.

وقالت إحدى النساء، وهي مضيفة طيران في الشركة، إن ماسك عرض عليها في عام 2016 شراء حصان لها مقابل إقامة علاقة غرامية، فيما قالت امرأة أخرى إن ماسك طلب منها عام 2013 أن تنجب له أطفالًا.

كما أقامت امرأة أخرى في الشركة علاقة جنسية مع ماسك لمدة شهر في عام 2014، بحسب الصحيفة.

وأوردت الصحيفة تفاصيل لبعض هذه العلاقات، فقالت إن إحدى النساء أكدت أنها التقت ماسك قبل سنوات أثناء فترة تدريبها، عندما كانت لا تزال في الكلية، وأنها اتصلت به لتطرح أفكارًا من شأنها تحسين شركة "سبيس إكس".

وأخبرت المرأة أصدقاءها أن تواصلها أدى إلى علاقة جنسية مع ماسك في النهاية.

وقالت المرأة في إحدى الإفادات الخطية إنها بعد أن قطعت علاقتها مع ماسك ظلا صديقين، لكن في عام 2017، اتصل ماسك شخصيًّا بها بشأن وظيفة بدوام كامل في الشركة، وانتقلت المرأة من نيويورك إلى لوس أنجليس لتصبح موظفة في فريق ماسك التنفيذي.

وقال موظفون سابقون إنها رغم كونها مهندسة موهوبة، فإنهم وجدوا أنه من الغريب أن يُمنح شخص مبتدئ مثل هذا الدور رفيع المستوى بالقرب من رئيسه.

وقالت الصحيفة إن إحدى حالات التحرش الجنسي المزعومة تجاه ماسك ظهرت علنًا، في تقرير صدر عام 2022 بواسطة "بزنس إنسايدر" حول المضيفة التي أخبرت "سبيس إكس" أن ماسك طلب منها ممارسة الجنس.

وزعمت المرأة، التي عملت بموجب عقد مع الشركة، أن ماسك تعرى أمامها وعرض عليها حصانًا مقابل ممارسة الجنس أثناء قيامها بتدليكه خلال الرحلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.