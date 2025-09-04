العراق.. تدخل قضائي لمواجهة "المحتوى الهابط" على مواقع التواصل

قالت أعلى جهة قضائية في العراق، إنها قررت التدخل لمواجهة المحتوى الهابط الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، ويستهدف الذوق العام للسكان.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، عن إصدار توجيه إلى محاكم التحقيق، للتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة صُنّاع المحتوى الهابط، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم.

وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن خطوته الجديدة في متابعة صُناع المحتوى، تستهدف الحفاظ على الذوق العام.

وأضاف البيان القضائي، أن حالات نشر المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تشهد تزايداً.

وعاقبت المحاكم العراقية، كثيراً من الأشخاص الذين أدينوا بتقديم محتوى هابط في العراق خلال العامين الماضين، بالسجن مدة أربعة أشهر.

وطالت تلك العقوبات صُناع محتوى من الجنسين ومن مختلف الأعمار، أدينوا بمخالفات تتعلق بالملابس التي يظهرون بها أمام متابعيهم أو العبارات الخادشة للحياء التي يتلفظون بها ومخالفات أخرى للقوانين والعادات والتقاليد.

وتتبع لجنة المحتوى الهابط وزارة الداخلية العراقية، وشنت منذ تشكيلها حملة مستمرة ضد مخالفات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الجنسين، واستهدفت مكافحة المحتوى المخالف للقوانين والتقاليد الاجتماعية.

وتتيح وزارة الداخلية لمواطنيها، الإبلاغ بشكل إلكتروني عن أي محتوى مخالف، مع تزايد انتقادات السكان لما يقدمه كثير من المشاهير.

ومن غير الواضح إن كان التوجيه الجديد لمجلس القضاء الأعلى سيقود لفرض عقوبات مشددة أكثر من عقوبة السجن مدة أربعة أشهر التي طالت المدانين في الفترة الماضية.