عسكري لبناني يطلق النار على زوجته أمام المارة

شهد لبنان جريمة مروعة بعد إقدام رجل على قتل زوجته أمام المارة، في إحدى جرائم العنف الأسري في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بإطلاق رجل النار على زوجته أمام أعين المارة في منطقة الدورة قرب العاصمة بيروت.

وتمكن رجال الأمن بعد الوصول إلى الموقع من إلقاء القبض على الزوج، الذي تبين أنه جندي في الجيش اللبناني.

وتسبب الحادث بتوتر بين السلطات الأمنية ومخابرات الجيش اللبناني، بعد طلب الأخيرة تسليم الجاني على اعتباره جنديا، فيما رفضت السلطات الأمنية ذلك.

وهذه ليست الجريمة الأولى من هذا النوع، ففي أغسطس/آب من العام الماضي، هزت جريمة مماثلة الشارع اللبناني عندما أقدم رجل على قتل زوجته في مكان عام، وأمام أعين ابنهما.