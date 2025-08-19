دعوى ضد شركة طيران بسبب رسوم على مقاعد وهمية بجانب النوافذ

تخوض شركة "يونايتد إيرلاينز" دعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا، بعد اتهامها بتضليل الركاب عبر بيع مقاعد مصنّفة بأنها بجانب نافذة، رغم عدم وجود نافذة فعلية.

وتزعم الدعوى أن الشركة فرضت رسوماً إضافية على هذه المقاعد؛ ما يُعدّ إعلانا مضللا وانتهاكا لحقوق المستهلكين.

وطالب المدعي بتعويض جميع الركاب في كاليفورنيا الذين دفعوا رسوما إضافية لقاء هذه المقاعد خلال السنوات الأربع الماضية، وفقا لـ"الديلي ميل".

ويُعزى سبب المشكلة، بحسب تقرير Top Class Actions، إلى التصميم الداخلي للطائرات، حيث لا تتماشى دائما أماكن النوافذ مع صفوف المقاعد، خصوصا بجوار جدران المقصورة؛ ما يؤدي إلى وجود مقاعد نوافذ" بلا نوافذ حقيقية.

وعلى متن رحلات شركة يونايتد إيرلاينز، توجد بعض المقاعد في مواقع بين نافذتين؛ ما يجعل الركاب أمام جدار فارغ بدلا من نافذة.

كما أن البُنى الداخلية للطائرة، مثل مجاري التكييف والأسلاك والدعامات، قد تعيق تركيب النوافذ في بعض الصفوف.

المشكلة التي تواجهها الشركة الآن هي أن مخطط المقاعد الإلكتروني لا يُظهر أي إشارة للمقاعد التي تفتقر للنوافذ؛ ما يؤدي إلى مفاجأة غير سارة للركاب عند صعودهم إلى الطائرة، حيث يدفع بعضهم رسوما إضافية معتقدين أنهم سيجلسون بجوار نافذة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة الحائط طوال الرحلة.

ويُعرف عن يونايتد فرض رسوم مقابل اختيار المقاعد؛ إذ قد يُطلب من ركاب الدرجة الاقتصادية دفع ما لا يقل عن 24 دولارا للحصول على مقعد مميز.

وفي حال نجاح الدعوى القضائية المرفوعة، قد تُجبر الشركة على تعديل مخططات الجلوس وإضافة إشعارات تنبه بوضوح إلى المقاعد التي لا تحتوي على نوافذ.