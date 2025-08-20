ميغان ماركل تطهو المعكرونة وتشارك لحظات عائلية دافئة (فيديو)

نشرت دوقة ساسكس ميغان ماركل، البالغة من العمر 44 عامًا، مقطع فيديو جديدًا على إنستغرام تظهر فيه وهي تحضّر طبق معكرونة بسيطًا في مطبخ منزلها في مونتيسيتو، كاليفورنيا.

وظهرت ميغان بإطلالة طبيعية ومن دون مكياج، وهي تطهو على أنغام أغنية "Mia Cara, Mia Amore"، مستخدمة الثوم والليمون وزيت الزيتون، إلى جانب معكرونة زيّنتها بالريحان الطازج والجبن.

ولفتت الأنظار أيضًا ببعض برطمانات مربى "أزور" من منتجاتها المميزة الموضوعة على المنضدة.

وبعد الانتهاء من إعداد الطبق، صبّت ميغان لنفسها كأسًا من النبيذ الوردي، وكتبت: "سأطبخ أكثر من المعكرونة (مع الليمون المحفوظ محلي الصنع)... الكثير من الخير قادم قريبًا 💫".

وقدم ظهورها في هذا المقطع لمحة دافئة عن حياتها اليومية، حيث تعيش مع الأمير هاري وطفليهما، آرتشي وليليبت.

وأوضحت ميغان سابقًا لمجلة PEOPLE سبب عدم تصوير برنامجها "With Love, Meghan" داخل منزلها، مؤكدة حرصها على الحفاظ على خصوصية العائلة واعتبار المطبخ "ملاذًا آمنًا" مليئًا باللحظات العائلية الدافئة.