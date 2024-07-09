مرة أسبوعياً.. سجون كردستان العراق تسمح بـ"الخلوة الشرعية"

أعلنت مديرية الإصلاحيات في إقليم كردستان العراق السماح للسجناء بـ"الخلوة الشرعية" مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين.

وأفاد مدير عام الإصلاحيات في إقليم كردستان إحسان عبد الرحمن لـ"إرم نيوز"، الثلاثاء، بأن سجون كردستان تسمح بـ"الخلوة الشرعية" مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين".

وأوضح عبدالرحمن أن "أكثر من 5 آلاف شخص دخلوا للإصلاحيات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري وإجمالي عدد السجناء في كافة سجون إقليم كردستان للستة أشهر الأولى من عام 2024 شاملاً جميع المواد بلغ 5466 شخصًا".

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وبيّن أنّ "لدينا مركزًا صحيًا يقدم خدماته للسجناء يوميًا، وخلال هذه الفترة سجلت المراكز الصحية نحو 31424 مراجعًا، كما سجلت المكتبة 34966 زيارة".

وأكد أن "عمل السجناء هو إحدى ركائز الإصلاح في إقليم كردستان؛ وفي أربيل يعمل 68 من السجناء في الخياطة والكوي وغسل الملابس والموسيقى والحدادة ودورات اللغة الإنجليزية والبستنة والمحلات التجارية والمكتبات والمطاعم والمخابز والنظافة".

وأشار عبد الرحمن إلى أنه "لا يحق للسجناء في أي بلد في المنطقة، وخاصة العراق، بزيارة منازلهم، لكننا سمحنا لـ223 سجينًا بالعودة إلى منازلهم خلال الأشهر الستة الأولى، منهم 75 في أربيل، 81 في السليمانية، 66 في دهوك وامرأة واحدة من إصلاحية النساء والأطفال في أربيل".

وسبق أن صرح مدير عام السجون في الإقليم خلال مؤتمر صحفي : "يسمح بالخلوة الشرعية في سجون إقليم كردستان، مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين، ما أدى إلى انخفاض نسبة الطلاق من 100% إلى 0% طلاق"، مضيفًا أن "2848 شخصًا أقاموا حفلات زفاف".