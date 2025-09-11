عودة منى زكي للدراما بمسلسل "طالع نازل" تثير تفاعلًا واسعًا

أثار الإعلان عن عودة الفنانة المصرية منى زكي إلى الدراما التلفزيونية تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد كشف النقاب عن مسلسلها الجديد "طالع نازل"، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني عبر إحدى المنصات الإلكترونية، في عمل درامي قصير مكوّن من 10 حلقات فقط.

وتأتي هذه العودة بعد غياب ملحوظ عن الشاشة الصغيرة، حيث يلقى مشروعها الدرامي الجديد تفاعلًا ملحوظًا مع عودتها، لا سيما أن منى زكي اعتادت تقديم قضايا مجتمعية حساسة وجدلية في أعمالها السابقة.

ويُذكر أن مسلسلها الأخير "تحت الوصاية"، الذي عُرض قبل عامين، أثار نقاشًا واسعًا حول قوانين الوصاية في مصر، ما عزّز من حضورها كصوت درامي مؤثر في القضايا الاجتماعية.

وكانت الفنانة قد تعاقدت على بطولة "طالع نازل" منذ نحو عامين، إلا أن ارتباطها بعدة مشاريع سينمائية حالت دون بدء تنفيذ العمل في حينه، ومن أبرز هذه المشاريع، فيلم "الست" الذي يروي سيرة أم كلثوم، بالإضافة إلى مشاركتها النجم محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي"، وهما عملان سينمائيان استحوذا على أولوياتها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الجهة المنتجة حديثًا عن استئناف التحضيرات النهائية للمسلسل، على أن يبدأ التصوير، مطلع شهر نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من اختيار فريق العمل بالكامل.

ويُعيد مسلسل "طالع نازل" التعاون بين منى زكي والمخرج هاني خليفة للمرة الثالثة، بعد شراكتهما الناجحة في فيلم "سهر الليالي" العام 2003، ثم في فيلم "رحلة 404" العام 2024، ما يعزز من التوقعات بشأن قوة العمل المرتقب على المستويين الفني والدرامي.