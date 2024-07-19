أحالت جهات التحقيق في مصر البلوغر هدير عبد الرازق، للمحكمة الاقتصادية، لاتهامها بسب وقذف مخرج مصري شهير.

وكان مخرج شهير قد تقدم بدعوى قضائية ضد البلوغر هدير عبد الرازق، يتهمها بسبه وقذفه من خلال فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها الملايين.

ويأتي قرار إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة بعد أيام من تصدرها حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تسريب فيديو مخل لها مع أحد الأشخاص، قالت عنه إنه كان زوجها.

وخرجت هدير عبد الرازق في فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك" وهي تبكي معلقة: "اتفاجأت بالفيديو المنتشر لي، وأنا مش طالعة أنكر وأقول إني مش في الفيديو، الفيديو بتاعي، لكن أقسم بالله معرفش انتشر إزاي، وموبايلي اللي بطلع منه لايفات مازال حرز في النيابة، ومعرفش الفيديو اتسرب إزاي وقدمت محضر في مباحث الإنترنت".

وأشارت هدير إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوجها وانفصلا منذ عام، كما عرضت وثيقتي زواجهما وطلاقهما، لافتة إلى أنها لم تعلن عن الزواج؛ لأنها لا تحب الإفصاح عن تفاصيل حياتها الشخصية.