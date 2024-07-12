الفنان المصري رضا إدريس يشكو إهمال زملائه له

اشتكى الفنان المصري رضا إدريس، الجمعة، من إهمال زملائه بالوسط الفني له خلال وعكته الصحية، والتي أجرى على إثرها جراحة، عبارة عن تركيب 3 دعامات بالقلب.

وكان الفنان قد تعرض لوعكة صحية شديدة، خلال تواجده على إحدى شواطئ محافظة الإسكندرية لقضاء عطلته الصيفية، حيث سقط على الأرض، ونقله المارة إلى المستشفى، ليخضع بعدها لجراحة بالقلب.

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وقال إدريس في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المحلي: "اللي بيسألوا عني هم النجوم اللي شبهي، لكن اللي بنقول عليهم سوبر ستار واللي أنا ربيتهم محدش منهم كلمني، ولا سأل عني، مشغولين بالسفر لدول الخليج، طب بصولنا بعين الرحمة بصوا للغلابة يعني هنعيش منين، احنا معملناش فلوس من الفن لكن خدنا حب الناس".

وأضاف الفنان المصري: "احنا قاعدين في البيت خلي عندكم رحمة، أنا قدمت عمري كله في الفن، ووقعت في الشارع على شاطئ أبو قير والناس اللي شالوني وربنا سترني".

وأشار رضا إدريس إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين هو من اكتشفهم وساندهم في بداية مشوارهم الفني، لكن حاليًا أصبحوا مشغولين عنه ولا يسأل أحدًا منهم عنه.

يذكر أن الفنان رضا إدريس اشتهر بتجسيد الأدوار الثانوية الكوميدية في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وحقق شهرة كبيرة في بداية الألفية الثالثة، إلا أنه غائب عن الساحة منذ سنوات؛ بسبب تجاهل المنتجين له.