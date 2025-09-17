طفل يتسبب بحريق داخل متجر في بورصة التركية (فيديو)

اندلع حريق داخل فرع لأحد المتاجر الكبرى في مدينة بورصة التركية، بعدما أقدم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام على إشعال النار داخل المكان، في واقعة رصدتها كاميرات المراقبة وأثارت قلقًا واسعًا.

وقعت الحادثة في حي نيلوفر بمنطقة فاتح سلطان محمد بولفاري، حيث التقطت الكاميرات لحظة قيام الطفل، بإشعال ورقة بواسطة قداحة صغيرة ثم وضعها داخل رزمة مناديل ورقية معروضة للبيع؛ ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد الدخان بشكل سريع.

وتمكن فرق الإطفاء والعاملون في المتجر من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى أقسام أخرى، فيما جرى إخلاء المكان من الزبائن على وجه السرعة، كما هرعت قوات الشرطة والإسعاف إلى الموقع بعد تلقي البلاغ.

وكشفت التحقيقات أن الطفل نفسه كان تسبب قبل نحو شهر في إشعال حريق بأرض عشبية، حيث باشرت الشرطة آنذاك الإجراءات القانونية بحقه عبر مكتب شؤون الأطفال.

وبناءً على توجيه النيابة العامة، تقرر إيداع الطفل في مؤسسة رعاية خاصة نظرًا لحداثة سنه، مع فتح ملف ضد أسرته بتهمة "الإخلال بواجبات الوالدين" نتيجة عدم مراقبته بما يكفي وتركه يتصرف بطريقة تهدد سلامة المجتمع.