كويتي يتخلى عن زوجته بـ"أغرب طريقة"

كشف بلاغ أمني تلقته السلطات المختصة في الكويت عن خلاف غريب بين زوجين، تعدى حدود البلاد، ووصل لدولتين مجاورتين بعدما تخلى الزوج عن زوجته بطريقة ومكان غريبين.

وكان الزوجان الكويتيان في رحلة إلى البحرين بصحبة ابنهما، قبل أن تفاجأ عائلة الزوجة بعودة زوج ابنتهم وابنها فقط، وسط إنكار الزوج معرفته بالمكان الدقيق لزوجته بعد اختفائها في السعودية، على حد قوله.

وقالت تقارير محلية إن أشقاء الزوجة قدموا بلاغاً لدى الشرطة، لتكشف التحقيقات أن الزوج ترك زوجته في السعودية خلال طريق العودة، مستغلاً وجودها في دورة المياه.

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وذكر حساب "المجلس" الإخباري المحلي أن السلطات الأمنية استدعت الزوج الذي بدا بحالة "غير طبيعية"، قبل أن يعترف في التحقيقات أنه ترك زوجته داخل السعودية في أثناء دخولها دورة المياه.

وبدأت السلطات المختصة في الكويت اتصالات مع نظيرتها السعودية؛ لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت.

كما تواصل السلطات الأمنية التحقيقات في الحادثة الغريبة، وسط مخاوف من كون اعترافات الزوج غير صحيحة، وأن أذىً قد لحق بالزوجة الغائبة.

وأثارت الحادثة، التي بدت خلافاً زوجياً غير تقليدي، ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في التعليقات التي دعا فريق من أصحابها إلى انتظار نهاية التحقيقات قبل إلقاء اللوم على أي من الزوجين.