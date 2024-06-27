رفض اصطحابها للتسوق.. عراقية ترمي زوجها من سطح المنزل
أحمد عبد
في حادثة أثارت رجال مدينة السليمانية شمالي العراق، أقدمت امرأة على رمي زوجها من أعلى سطح المنزل بعد رفضه اصطحابها للتسوق استعدادًا لعرس شقيقتها.
وقال مصدر أمني، لـ"إرم نيوز"، إن "قوة أمنية اعتقلت امرأة في الثلاثين من عمرها، بتهمة الشروع بالقتل، بعدما عمدت على رمي زوجها من أعلى سطح المنزل؛ مما تسبب له بكسر من الدرجة الأولى في ساقه ورضوض عديدة في جسمه".
وأضاف، أن "المرأة استدرجت زوجها إلى سطح المنزل وأقدمت على فعلتها، بعدما رفض الأخير الذهاب معها للتسوق استعدادًا لعرس شقيقتها، مما أثار غضب الزوجة ما أدى لحدوث نزاع بينهما".
ويواجه مئات الرجال في إقليم كردستان، عنفًا أسريًّا على يد زوجاتهم تتنوع ما بين العنف النفسي والجسدي وحتى الجنسي بحسب المختصين، وسجل الإقليم عام 2022 أكثر من 500 حالة تعنيف أسري ضد الرجال، أدت إلى انتحار 68 رجلاً، بحسب إحصائية "اتحاد رجال كردستان".
وتتصدر محافظة السليمانية حالات الانتحار بسبب تعنيف الرجال بـ28 حالة، فيما جاءت أربيل في المرتبة الثانية بواقع 24 حالة، ودهوك ثالثة بواقع 9 حالات، ومحافظة كركوك التي تقع تحت رصد "الاتحاد" أيضًا، بـ 5 حالات، ومدينة حلبجة بحالتين.
فيما كشف الاتحاد ذاته، عن مقتل 6 رجال على يد زوجاتهم، فيما بلغ عدد الذين طُردوا من المنزل على يد زوجاتهم 31 رجلًا لأسباب تتعلق بكبر السن أو غيرها.