رفض اصطحابها للتسوق.. عراقية ترمي زوجها من سطح المنزل

أحمد عبد

في حادثة أثارت رجال مدينة السليمانية شمالي العراق، أقدمت امرأة على رمي زوجها من أعلى سطح المنزل بعد رفضه اصطحابها للتسوق استعدادًا لعرس شقيقتها.

وقال مصدر أمني، لـ"إرم نيوز"، إن "قوة أمنية اعتقلت امرأة في الثلاثين من عمرها، بتهمة الشروع بالقتل، بعدما عمدت على رمي زوجها من أعلى سطح المنزل؛ مما تسبب له بكسر من الدرجة الأولى في ساقه ورضوض عديدة في جسمه".

وأضاف، أن "المرأة استدرجت زوجها إلى سطح المنزل وأقدمت على فعلتها، بعدما رفض الأخير الذهاب معها للتسوق استعدادًا لعرس شقيقتها، مما أثار غضب الزوجة ما أدى لحدوث نزاع بينهما".