للمغامرين.. إليكم هذه الوجهات العالمية "الاستثنائية" (صور)

هناك العديد من الوجهات الفريدة لتناول الطعام حول العالم، والتي تقدم تجارب "غير اعتيادية" تجعلها مميزة عن المطاعم التقليدية، وتوفر للزوار من عشاق المغامرة، فرصة لاستكشاف أطباق محلية بطريقة لا تُنسى. فإذا كنت منهم، إليك بعض هذه التجارب التي تغطي القارات السبع:

كهوف هيلا في آيسلندا

في هذه الوجهة الغامضة، يمكن للزوار تجربة وليمة تقليدية بأسلوب "الفايكنغ" في كهوفٍ تحت الأرض، يقال إنها كانت مقرًا للرهبان السلتيين قبل وصول الفايكنغ.

وتقدَّم الوجبةُ على ضوء الشموع، وتشمل أطباقًا آيسلندية تقليدية، مثل سمك السلمون وقطع لحم الضأن والحلوى التقليدية "سكير"، ويتم تناولها باستخدام أداة واحدة فقط كما كان يفعل الفايكنغ.

أنفاق الحمم في جزر غالاباغوس، الإكوادور

تجربة غامرة وفريدة أن تتناول الطعام داخل أنفاق الحمم البركانية على عمق أكثر من 20 مترًا تحت الأرض.

ويقدم مطعم "رويال بالم" أطباقًا تعتمد على المكونات المحلية، والطقوس الثقافية للإكوادور، ما يوفر تجربة غامرة ومميزة للزوار.

جسر شلالات فيكتوريا في أفريقيا

للزوار الراغبين بتجربة عشاء فاخر مكون من خمس وجبات على جسر تاريخي يمتد فوق شلالات فيكتوريا، وهي أكبر شلالات في العالم، والاستمتاع في آنٍ معًا بمشهد غروب الشمس الساحر.

مطعم "إيثا" تحت سطح البحر في المالديف

واحد من أكثر المطاعم تميزًا في العالم، حيث يمكن للضيوف تناول الطعام على عمق 5 أمتار تحت سطح البحر، ومشاهدة الحياة البحرية مباشرة من خلال النوافذ البانورامية. في غمرة مزيجٍ من النكهات المالديفية والغربية.

الكثبان الرملية في الصحراء الكبرى بالمغرب

تجربة تُعتبرُ مغامرة حقيقية، حيث يجلس الضيوف بين الكثبان الرملية الشاسعة للصحراء الكبرى، لتناول وجبة مغربية تقليدية، تشمل الطاجين وشاي النعناع الطازج، تحت سماء الصحراء المليئة بالنجوم.

تناول الطعام في قاع المحيط بكندا

على شواطئ خليج "فندي" في كندا، يمكن للزوار تناول العشاء على قاع المحيط عند انخفاض المد، حيث يتم تقديم وجبات بحرية طازجة مع إطلالة على تكوينات الصخور الفريدة.

وتُعدُّ هذه الوجهات المميزة فرصةً تجمع بين البيئة الطبيعية والأطباق المحلية، وتقدم تجارب لا تُنسى لعشّاق المغامرة والطعام الفاخر.