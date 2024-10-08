logo
منوعات

للمغامرين.. إليكم هذه الوجهات العالمية "الاستثنائية" (صور)

للمغامرين.. إليكم هذه الوجهات العالمية "الاستثنائية" (صور)
تناول الطعام بأسلوب الفايكنغ (تعبيرية)المصدر: Getty
فريق التحرير
فريق التحرير
08 أكتوبر 2024، 10:48 ص

هناك العديد من الوجهات الفريدة لتناول الطعام حول العالم، والتي تقدم تجارب "غير اعتيادية" تجعلها مميزة عن  المطاعم التقليدية، وتوفر للزوار من عشاق المغامرة، فرصة لاستكشاف أطباق محلية بطريقة لا تُنسى. فإذا كنت منهم، إليك بعض هذه التجارب التي تغطي القارات السبع:

كهوف هيلا في آيسلندا

181681a4-ccf5-4f48-888f-18a777644f98

في هذه الوجهة الغامضة، يمكن للزوار تجربة وليمة تقليدية بأسلوب "الفايكنغ" في كهوفٍ تحت الأرض، يقال إنها كانت مقرًا للرهبان السلتيين قبل وصول الفايكنغ.

وتقدَّم الوجبةُ على ضوء الشموع، وتشمل أطباقًا آيسلندية تقليدية، مثل سمك السلمون وقطع لحم الضأن والحلوى التقليدية "سكير"، ويتم تناولها باستخدام أداة واحدة فقط كما كان يفعل الفايكنغ.

أنفاق الحمم في جزر غالاباغوس، الإكوادور

16e61453-5e44-4bfb-9a1c-559f3513688c

تجربة غامرة وفريدة أن تتناول الطعام داخل أنفاق الحمم البركانية على عمق أكثر من 20 مترًا تحت الأرض.

ويقدم مطعم "رويال بالم" أطباقًا تعتمد على المكونات المحلية، والطقوس الثقافية للإكوادور، ما يوفر تجربة غامرة ومميزة للزوار.

جسر شلالات فيكتوريا في أفريقيا

5c13175a-5254-4eb3-8936-3a94a5cfde92

للزوار الراغبين بتجربة عشاء فاخر مكون من خمس وجبات على جسر تاريخي يمتد فوق شلالات فيكتوريا، وهي أكبر شلالات في العالم، والاستمتاع في آنٍ معًا بمشهد غروب الشمس الساحر.

مطعم "إيثا" تحت سطح البحر في المالديف

d37247e2-ba89-4044-825c-a9e316fdf437

واحد من أكثر المطاعم تميزًا في العالم، حيث يمكن للضيوف تناول الطعام على عمق 5 أمتار تحت سطح البحر، ومشاهدة الحياة البحرية مباشرة من خلال النوافذ البانورامية. في غمرة مزيجٍ من النكهات المالديفية والغربية.

الكثبان الرملية في الصحراء الكبرى بالمغرب

13158002-163f-4d90-849d-d764aa97e977

 تجربة تُعتبرُ مغامرة حقيقية، حيث يجلس الضيوف بين الكثبان الرملية الشاسعة للصحراء الكبرى، لتناول وجبة مغربية تقليدية، تشمل الطاجين وشاي النعناع الطازج، تحت سماء الصحراء المليئة بالنجوم.

تناول الطعام في قاع المحيط بكندا

1a420d50-48e3-4c47-813c-31d4e47ba12b

 على شواطئ خليج "فندي" في كندا، يمكن للزوار تناول العشاء على قاع المحيط عند انخفاض المد، حيث يتم تقديم وجبات بحرية طازجة مع إطلالة على تكوينات الصخور الفريدة.

وتُعدُّ هذه الوجهات المميزة فرصةً تجمع بين البيئة الطبيعية والأطباق المحلية، وتقدم تجارب لا تُنسى لعشّاق المغامرة والطعام الفاخر.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC