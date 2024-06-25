الجزائر.. الشاب المختطف لـ30 عامًا يفجر مفاجأة جديدة
فجّر الشاب الجزائري عمر بن عمران مفاجأة جديدة بعد الضجة التي أثارتها قصة اختطافه ما يقارب 30 عامًا واحتجازه داخل "إسطبل" في ظروف غامضة بمعرفة جار له في ولاية "الجلفة" طوال هذه المدة.
وظهر الشاب في أحدث صورة له، نشرها أحد أقاربه بموقع إنستغرام، وهو مبتسم وبحال جيدة دون أي آثار لفترة الاحتجاز الطويلة؛ ما أثار موجة جديدة من الجدل حول طبيعة القصة وملابساتها.
وأبدى كثيرون استغرابهم من الصورة ودعوا السلطات الرسمية لاسيما وزارة العدل لكشف غموض الموضوع برمته، وتساءل آخرون: هل كان المختطف يعامله جيدًا؟
وحملت تعليقات أخرى التهنئة بالسلامة للشاب والدعاء له بتعويض ما فاته، لكن أصحاب تلك التعليقات اعترفوا أن الأمر بات يشبه لغزًا معقدًا.
وسبق أن أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر القبض على الجار المتهم الرئيس، و5 آخرين تورطوا في التستر عليه، في قضية اختطاف الشاب.
وعبر نشطاء عن شكوكهم بشأن احتمال اختفاء "بن عمران" بمحض إرادته، نظرًا لعدم الإبلاغ عن جاره طيلة مدة اختفائه، رغم أنه كان في منزله. في وقت رجح آخرون أنه " تعرض لأعمال سحر وشعوذة "؛ ما دفعه للانصياع للجار.