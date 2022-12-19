أديل تستعد لإطلاق علامة تجارية في أمريكا
قررت المغنية البريطانية، أديل إطلاق علامة تجارية خاصة في الولايات المتحدة، في محاولة لاستثمار نجاحها الحالي.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النجمة البالغة 34 عامًا، تستعد لإطلاق علامة تجارية للملابس الداخلية وكذلك البدء في بيع مجموعة من السلع التي تشمل المجوهرات والعطور والملابس.
وبالفعل، قدمت شركة "Melted Stone" الخاصة بأديل طلبًا للحصول على علامة تجارية للسلع في الولايات المتحدة تحت اسم "1.2, Free"، بعد حصولها بالفعل على الموافقة في المملكة المتحدة.
وتشمل العلامة بيع الملابس الداخلية وأغطية الرأس والحقائب وحقائب الظهر والمحافظ وسلاسل المفاتيح والساعات.
وقال مصدر مقرب من النجمة البريطانية إن "هذا المشروع سيُمكّن أديل من بيع مجموعة واسعة من العناصر، وبخاصة في السوق الأمريكية الضخمة".
وتابع: "بالإضافة إلى كونها مغنية وكاتبة أغانٍ مذهلة، فإن أديل سيدة أعمال حكيمة".
ويأتي ذلك مع بدء المغنية البريطانية جولتها المؤجلة في لاس فيغاس، التي تستمر حتى آذار/ مارس 2023.
وتأجلت هذه الجولة لمدة عام تقريبًا، حيث كان من المقرر أن تقدم أديل مجموعة من الحفلات على مسرح الكولوسيوم في فندق سيزار بالاس خلال الفترة من 21 كانون الثاني/ يناير حتى 6 نيسان/ أبريل 2022.
وفي تلك الفترة، أخبرت أديل جمهورها بحزن شديد أنه كان هناك عدة أسباب مختلفة وراء تأجيل العرض.
وقالت: "عرضي غير جاهز، لقد حاولنا بذل كل ما في وسعنا لإنجازه في الوقت المناسب ليكون جيدا، لكن تعرضنا للعراقيل بسبب التأخير في التحضيرات وفيروس كورونا".
وفي الأسبوع الماضي، تحدثت أديل علانية أمام جمهورها حول تجربتها مع العلاج النفسي في أعقاب طلاقها من زوجها السابق سيمون كونيكي.
وكشفت أنها أجرت جلسات مع معالج نفسي 5 مرات في اليوم، في محاولة للتغلب على ما حدث لها في عام 2019.
وكانت أديل قد انفصلت عن سيمون بعد زواج استمر لمدة 3 سنوات، ولديهما ابن يدعى "أنجيلو"، وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن علاقة رومانسية تجمع أديل ووكيل اللاعبين، ريتش بول.