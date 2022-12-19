أديل تستعد لإطلاق علامة تجارية في أمريكا

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النجمة البالغة 34 عامًا، تستعد لإطلاق علامة تجارية للملابس الداخلية وكذلك البدء في بيع مجموعة من السلع التي تشمل المجوهرات والعطور والملابس.

وبالفعل، قدمت شركة "Melted Stone" الخاصة بأديل طلبًا للحصول على علامة تجارية للسلع في الولايات المتحدة تحت اسم "1.2, Free"، بعد حصولها بالفعل على الموافقة في المملكة المتحدة.

وتشمل العلامة بيع الملابس الداخلية وأغطية الرأس والحقائب وحقائب الظهر والمحافظ وسلاسل المفاتيح والساعات.

وقال مصدر مقرب من النجمة البريطانية إن "هذا المشروع سيُمكّن أديل من بيع مجموعة واسعة من العناصر، وبخاصة في السوق الأمريكية الضخمة".

وتابع: "بالإضافة إلى كونها مغنية وكاتبة أغانٍ مذهلة، فإن أديل سيدة أعمال حكيمة".

ويأتي ذلك مع بدء المغنية البريطانية جولتها المؤجلة في لاس فيغاس، التي تستمر حتى آذار/ مارس 2023.

وتأجلت هذه الجولة لمدة عام تقريبًا، حيث كان من المقرر أن تقدم أديل مجموعة من الحفلات على مسرح الكولوسيوم في فندق سيزار بالاس خلال الفترة من 21 كانون الثاني/ يناير حتى 6 نيسان/ أبريل 2022.