logo
منوعات

حفر بئر ماء يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة عراقية (صور)

حفر بئر ماء يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة عراقية (صور)
خلال عملية حفر بئر مياهالمصدر: iStock
قحطان العبوش
قحطان العبوش
13 أغسطس 2025، 7:54 ص

تسبب مواطن عراقي أراد توفير الماء لمنزله، في قطع التيار الكهربائي عن بيته وعن أحياء كثيرة في مدينة كركوك، بسبب موقع الحفر الصادم.

c9c61173-26e3-4071-be5a-c2f2e89e4e97

فقد كشفت فرق الصيانة في مديرية توزيع كهرباء كركوك، أن حفر البئر كان في نقطة تخفي تحتها عقدة كابلات توزيع للتيار، وقد تضررت نتيجة الحفر.

ad70d52b-f99d-44a5-a34a-6acd4c491178

وعملت فرق الصيانة طوال ساعات الليل لإصلاح القطع الحاصل بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في المدينة وغالبية مناطق العراق هذه الأيام، وقد قاربت 50 درجة مئوية في عدة محافظات.

وقالت وسائل إعلام محلية، المواطن صاحب البئر استعان بحفارة آبار كبيرة، ومن غير الواضح كيف انتهت الحادثة دون كارثة خلال قطع الكابلات.

ولم ترد تقارير عن فتح تحقيق في الحادث، وما إذا كان حفر البئر مرخصاً في منطقة سكنية وتجارية.

أخبار ذات علاقة

أزمة كهربائية غير مسبوقة تغرق بغداد بالظلام (صور)

أزمة كهربائية غير مسبوقة تغرق بغداد بالظلام (صور)

وشهد العراق مساء أمس الأول الاثنين، حادثة قطع أكبر، عندما غرقت بغداد وعدة مدن في وسط وجنوب البلاد، في الظلام، في وقتٍ واحد بسبب خلل فني كبير في توليد وتوزيع التيار.

وأعلنت وزارة الكهرباء عن فتح تحقيق في ذلك القطع الكبير الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل السكان بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لمستويات قياسية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC