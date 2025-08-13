حفر بئر ماء يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة عراقية (صور)

تسبب مواطن عراقي أراد توفير الماء لمنزله، في قطع التيار الكهربائي عن بيته وعن أحياء كثيرة في مدينة كركوك، بسبب موقع الحفر الصادم.

فقد كشفت فرق الصيانة في مديرية توزيع كهرباء كركوك، أن حفر البئر كان في نقطة تخفي تحتها عقدة كابلات توزيع للتيار، وقد تضررت نتيجة الحفر.

وعملت فرق الصيانة طوال ساعات الليل لإصلاح القطع الحاصل بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في المدينة وغالبية مناطق العراق هذه الأيام، وقد قاربت 50 درجة مئوية في عدة محافظات.

وقالت وسائل إعلام محلية، المواطن صاحب البئر استعان بحفارة آبار كبيرة، ومن غير الواضح كيف انتهت الحادثة دون كارثة خلال قطع الكابلات.

ولم ترد تقارير عن فتح تحقيق في الحادث، وما إذا كان حفر البئر مرخصاً في منطقة سكنية وتجارية.

وشهد العراق مساء أمس الأول الاثنين، حادثة قطع أكبر، عندما غرقت بغداد وعدة مدن في وسط وجنوب البلاد، في الظلام، في وقتٍ واحد بسبب خلل فني كبير في توليد وتوزيع التيار.

وأعلنت وزارة الكهرباء عن فتح تحقيق في ذلك القطع الكبير الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل السكان بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لمستويات قياسية.