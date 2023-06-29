البترون.. مدينة لبنانية تصرخ بجمالها الفينيقي
تتنوع التفسيرات لمعنى اسم "البترون"، المدينة الساحلية الصغيرة شمالي لبنان، ومن بين هذه المعاني يأتي الصخر أو بيت الرئيس أو عنقود العنب، لكنها جميعًا تليق بهذه المدينة الفينيقية، التي لا يزال يسور جزءًا من شاطئها سور فينيقي تم بناؤه في غابر الأزمان ردًا للغزوات، هذا فضلًا عن معالم وآثار أخرى تعطي للمدينة هويتها الفينيقية.
وزادت جذور المدينة الضاربة في القدم من ألقها وشبابها، ما جعلها وجهة مأمولة للسياحة الداخلية والخارجية، إذ تقصد المدينة أجيال مختلفة، يجد كل منها غايته بين أنشطة بحرية وافرة في مياه المتوسط، وأخرى على الشاطئ.
وتشمل الأنشطة كذلك استخدام الدراجات الهوائية، أو اكتشاف المدينة سيرًا على الأقدام، لا سيما سلوك الأزقة الضيقة التي تطل على جنباتها بيوت عتيقة، تتسلق جدرانها النباتات والزهور المختلفة، مع بوابات وشبابيك مشرعة على الألوان.
عند ناصيات المدينة، تتركز محال بيع العصائر، وبينها الليموناضة التي تشتهر بها "البترون"، وتشكل علامتها الفاخرة، وتتقدم لائحة أطباقها الأسماك وثمار البحر على أنواعها.
على هذه المواصفات تدخل "البترون" حلبة المنافسة السياحية العربية، وقال رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية، المحامي سايد فياض، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه " تم ترشيحها كعاصمة السياحة الصيفية العربية من قبل المنظمة العربية للسياحة، وهذا الترشيح لم يأتِ بالصدفة، فالبترون اليوم هي الوجهة السياحية الأولى في لبنان، لتميزها بكونها مدينة أثرية بمحاذاة البحر ولشعبها المضياف".
ويعتبر فياض، أن "هذا الترشيح يشكل مسؤولية كبيرة، ويتطلب إجراءات إضافية لتنظيم الحركة السياحية التي تترافق مع برنامج حافل في إطار مهرجانات المدينة".
ويعزز موقع البترون السياحي، متحف تحت الماء تم افتتاحه أخيرًا، يضم آليات عسكرية أصبحت خارج الخدمة.
وعمل على تنفيذ المتحف الجيش اللبناني بالتعاون مع بلدية البترون ولجنة المهرجانات الدولية فيها، بقصد تعزيز الأنشطة البحرية، لا سيما رياضة الغوص، وأيضًا دعم الثروة السمكية.