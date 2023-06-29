البترون.. مدينة لبنانية تصرخ بجمالها الفينيقي

ويعتبر فياض، أن "هذا الترشيح يشكل مسؤولية كبيرة، ويتطلب إجراءات إضافية لتنظيم الحركة السياحية التي تترافق مع برنامج حافل في إطار مهرجانات المدينة".

ويعزز موقع البترون السياحي، متحف تحت الماء تم افتتاحه أخيرًا، يضم آليات عسكرية أصبحت خارج الخدمة.