مصرع 14 وإصابة 25 جرّاء حادث مروع في مصر

قالت مصادر أمنية وطبية إن 14 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرين في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب على طريق الخارجة-أسيوط في محافظة الوادي الجديد في مصر.

وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، على ما أفادت وكالة "رويترز".