وفاة مفاجئة لمؤثرة بوسنية ليلة زفافها

توفيت المؤثرة البوسنية أدنا روف آنين أومربيغوفيتش (26 عامًا) بشكل مأساوي بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها، تاركةً زوجها وأصدقاءها في حالة صدمة وحزن عميق، وفق ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتم نقل أدنا على وجه السرعة إلى المستشفى ليلة السبت بعد حفل الزفاف من شريكها فارس، فقد تدهورت حالتها الصحية فجأة، واحتاجت إلى رعاية طبية عاجلة قبل أن تتفاقم حالتها عند وصولها المستشفى. وأعلنت وفاتها يوم الاثنين، في مأساة قلبية هزّت محيطها الشخصي والاجتماعي.

وأوضحت الصحيفة أن أدنا لم تقتصر مسيرتها على إنتاج المحتوى على الإنترنت، بل كانت تدير صالون تجميل خاصاً بها في سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، وقدمت استشارات متخصصة في التجميل.

من جهتها، أشارت مجلة "ستوري" الكرواتية، المتخصصة في أسلوب الحياة، إلى أن سبب الوفاة المشتبه به هو ارتجاج في المخ، فيما نشرت صور حفل الزفاف في فندق هوليوود بسراييفو، الذي كان من المفترض أن يكون أجمل أيام حياتها، قبل أن يتحول إلى مأساة.

ولا يزال السبب الرسمي للوفاة غير محدد بعد، حيث تنتظر السلطات نتائج تشريح الجثة لتحديد ملابسات وفاتها المفاجئة.

وجرى تشييع جنازة أدنا يوم الأربعاء في مقبرة باري بسراييفو وسط حضور العائلة والأصدقاء، الذين عبّروا عن حزنهم العميق لفقدانها المفاجئ.