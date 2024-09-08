في الذكرى الثانية لوفاة الملكة إليزابيث.. العائلة توجه "تحية وصورة"

وجهت العائلة المالكة البريطانية تحية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في الذكرى الثانية لوفاتها.

ونشر الحساب الرسمي للملكية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للملكة الراحلة، مرتدية قبعة وردية وزيًّا متناسقًا، وهي تبتسم في حفل حديقة قصر باكنغهام الصيفي في عام 2019، إلى جانب الكلمات جاء فيها "نتذكر الملكة إليزابيث الثانية.. 1926-2022".

وفي مثل هذا اليوم منذ عامين توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا بعد أن قضت يومها الأخير في قصر بالمورال في المرتفعات الإسكتلندية.

وبوفاتها اعتلى الملك تشارلز العرش بعد أن كان مهيئًا لشغل المنصب الأعلى طوال حياته.

ومنذ أن احتفلت العائلة المالكة بالذكرى الأولى لوفاة الملكة العام الماضي، شُخِّصَت إصابة كل من الملك تشارلز وأميرة ويلز كيت ميدلتون بالسرطان، وكلاهما يتلقيان علاجًا أبعدهما عن الواجبات العامة.

وشاركت الملكة كاميلا في كثير من المناسبات العامة في وقت سابق من هذا العام، بعد أن ركز وريث العرش الأمير ويليام على رعاية زوجته وأطفاله الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وقبل وفاتها، عانت الملكة إليزابيث من صعوبات في الحركة لبعض الوقت، وفي احتفالات اليوبيل الخاصة بها قبل ثلاثة أشهر من رحيلها في يونيو 2022، استخدمت كرسيًّا متحركًا سرًّا خلف الكواليس للوصول إلى شرفة القصر.