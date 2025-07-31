إلغاء مفاجئ لندوة تكريم محيي إسماعيل بالأوبرا المصرية

أعلن الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إلغاء ندوة تكريم الفنان محيي إسماعيل، التي كانت مقررة ضمن فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان بدار الأوبرا المصرية.

وجاء قرار الإلغاء بعد انتظار رياض برفقة عدد من الصحفيين والمصورين قرابة 45 دقيقة دون حضور محيي إسماعيل، حيث بدا الغضب واضحاً على رئيس المهرجان، الذي غادر المكان، معلنا إنهاء الندوة.

ووفقا لشهود عيان، رفض محمد رياض الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، طالبا من الجميع مغادرة القاعة.

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وأعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل، والتي كانت مقررة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة، وذلك لعدم التزامه بالموعد المحدد.

وكان محيي إسماعيل قد أثار الجدل خلال افتتاح الدورة الحالية للمهرجان، بعدما رصدت الكاميرات انفعاله على عدد من المصورين، مستخدما ألفاظا خارجة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما جعله يتصدر محركات البحث في مصر.

كما وثّقت عدسات الحفل لحظة خروج الفنان من مقر الافتتاح مستندا على أحد مرافقيه، الذي طالب الصحفيين والمصورين بالابتعاد لإفساح الطريق أمام إسماعيل لرؤية طريقه بوضوح أثناء السير.