تصاعد أزمة وفاء عامر في قضية بيع أعضاء إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

شكلت نقابة المهن التمثيلية في مصر لجنة قانونية رفيعة المستوى لمتابعة الاتهامات التي وجهت إلى الممثلة وفاء عامر في الأيام الأخيرة في أزمة وفاة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا.

وكانت مصادر محلية قد اتهمت وفاء عامر بالمشاركة في عمليات غير قانونية تتعلق بالأعضاء البشرية، وعلى وجه الخصوص، بيع أعضاء الراحل إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك المصري.

وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، إن تشكيل اللجنة يأتي تأكيدًا لدور النقابة الأصيل في صون حقوق أعضائها والدفاع عنهم، وأكدت مساندتها الكاملة لوفاء، ردًا على الادعاءات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر بهذا الخصوص".

وقالت النقابة، في البيان، إنها تواصلت مع الفنانة وفاء عامر، يوم الجمعة، للإطمئنان على أحوالها، والوقوف معها على تطورات الموقف.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تعود بداية الواقعة إلى منتصف يوليو/ تموز الجاري، بعد أن اتهمت سيدة في مقطع مرئي متداول عبر تطبيق "تيك توك" وفاء عامر بالضلوع في وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، وتورطها في المتاجرة بأعضائه، بتحريض من زوجته.

وأثار المقطع جدلًا واسعًا، وهجومًا ضاريًا على الممثلة المصرية، التي أكدت في بيان لها أن الاتهامات باطلة، وأنها بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد مروجي الشائعات.

وقالت وفاء عامر، لـ"إرم نيوز"، في تعقيبها على الاتهامات، إنها لن تتخلى عن حقها، مؤكدة أنها لن تترك الواقعة تمر مرور الكرام دون الحصول على حقها القانوني من السيدة التي وجهت إليها الاتهامات الكاذبة، وفق تعبيرها.

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وأكدت أنها لن تترك السيدة المُدعية حتى يصدر بحقها حكم قضائي بالسجن، أو عن طريق إيداعها مصحة نفسية، عقب المطالبة بالكشف على سلامة قواها العقلية، في حال ثبوت ما يُشاع أنها تعاني اضطرابًا نفسيًا، أو اختلالًا في قواها العقلية.

وشددت الفنانة المصرية على أن اتخاذها خطوة قانونية ضد السيدة التي أساءت إلى سمعتها؛ يأتي دفاعًا عن تاريخها الفني الممتد، وجمهورها، وسنوات الشقاء التي عانتها حتى الوصول إلى الشهرة، على حد تعبيرها.