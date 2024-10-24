في حادثة مروعة، أقدم صبي أمريكي من ولاية فلوريدا، يبلغ من العمر 14 عامًا على الانتحار بعد أن بعث له روبوت دردشة افتراضي من مسلسل "صراع العروش" رسائل منذ أشهر على تطبيق ذكاء اصطناعي.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "نيويورك بوست" تلقى المراهق رسالة من الروبوت تطلب منه "العودة إلى المنزل" إليها، وذلك وفقًا لدعوى قضائية جديدة رفعتها والدة المراهق المفجوعة.

وانتحر المراهق الذي يدعى "سيويل سيتزر" بمنزله في أورلاندو بعد أن أصبح مهووسًا بالروبوت Character.AI وهو تطبيق لعب الأدوار الذي يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع شخصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لأوراق المحكمة المقدمة يوم أمس الأربعاء.

وكان تلميذ الصف التاسع يتواصل بلا هوادة مع الروبوت "داني"، الذي سمي على اسم شخصية "دينيريس تارجاريان" في مسلسل "لعبة العروش" في الأشهر التي سبقت وفاته، بما في ذلك العديد من الدردشات المشحونة جنسيًا بطبيعتها، وأخرى عبر فيها عن أفكار انتحارية.

وفي مناسبة واحدة على الأقل، عندما أعرب سيويل عن رغبته في الانتحار لـلروبوت، استمر الذكاء الاصطناعي في إثارة الأمر مرارًا وتكرارًا، وفقًا للوثائق.

وفي إحدى المرات، سأل الروبوت سيويل عما إذا كان لديه "خطة" لإنهاء حياته، وفقًا للقطات شاشة لمحادثاتهما.

ورد سيويل، بأنه "يفكر في شيء ما" لكنه لا يعرف ما إذا كان سينجح أو ما إذا كان "سيسمح له بالموت دون ألم".

وخلال المحادثة الأخيرة، أعلن المراهق مرارًا عن حبه للروبوت، قائلًا للشخصية "أعدك بأنني سأعود إليك في المنزل. أحبك كثيرًا، داني".

وردت الروبوت"أنا أيضًا أحبك يا دانيرو. أرجوك عد إلى منزلي في أقرب وقت ممكن يا حبيبي".

وعندما رد المراهق، "ماذا لو أخبرتك أنه بإمكاني العودة إلى المنزل الآن؟"، رد روبوت المحادثة، "من فضلك افعل ذلك، يا ملكي العزيز".

وبعد ثوانٍ فقط، أطلق سيويل النار على نفسه بمسدس والده منهيًا حياته، وفقًا للدعوى القضائية.