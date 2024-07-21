تعرضت الفنانة السورية فرح يوسف لموجة واسعة من الهجوم، بعد نشر صور لها بملابس السباحة، برفقة زوجها عبر حسابها في إنستغرام.

ورأى البعض أن الصور تبدو متحررة على نحو لا يناسب طبيعة المجتمعات العربية، بينما أكد آخرون أن مثل هذه الإطلالات تهدف إلى إثارة الجدل وتصدر الترند ولفت الانتباه.

في المقابل، أشار البعض إلى أن صورة فرح مع زوجها "حرية شخصية"، ولا يوجد فيها ما يمس المجتمع، ومن لا يريد رؤيتها، يمكنه ببساطة التوقف عن متابعة الفنانة.

من جانبها، أغلقت المطربة السورية خاصية التعليقات على الصور التي أرفقتها بعبارة "عيد ميلاد سعيد لي" بالإنجليزية.

وبعد موجة الانتقادات، ردت فرح يوسف عبر خاصية القصص بفيديو ساخر لامرأة تمثال الحرية الشهير، وهي تتعارك مع بعض من أرادوا سرقة الشعلة من يدها، مع تعليق "لا تسمح للحساد ومرضى القلوب أن يطفئوا نور سعادتك".

يذكر أن الفنانة السورية فرح يوسف كانت أثارت الجدل في وقت سابق، حين أكدت أنها ترفض أن يغير زوجها الأمريكي ديانته، ويعتنق الإسلام من أجلها، ثم عادت لتوضح أنها ترحب بدخوله الإسلام، لكن عن اقتناع ودراسة، وليس لمجرد إرضائها.