إسبانيا: عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ترتفع بشكل مهول

زادت عمليات الاحتيال الإلكتروني في إسبانيا بنسبة 380% وهو ما يعادل 6 أضعاف، مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، وفقًا لموقع "أنفوبي" الإخباري المحلي.

وسجّل عام 2022 وحده، قرابة 336 ألف عملية احتيال وبمعدل 922 عملية احتيال يوميًّا.

وأضاف الموقع، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على 101 من المتورطين بتهمة الاحتيال بقيمة مليار ومئة مليون يورو عن طريق إرسال رسائل إلكترونية جماعية للاحتيال، للحصول على رموز الأمان البنكية.

وردّ كثيرون على هذه الرسائل بتفعيل الروابط التي تحتويها، معتقدين أنهم يصححون ثغرات أمنية مصرفية، لكنهم في الواقع كانوا يقدمون المعلومات المطلوبة ويفوضون بشكل غير طوعي سرقة الأموال من حساباتهم.