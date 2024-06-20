الأمير ويليام ينقذ حماته من التعثر (صور)
أظهر الأمير ويليام تصرفا نبيلا عندما أنقذ والدة زوجته من السقوط، بعد أن علق كعب حذائها في العشب خلال فعاليات اليوم الثاني لسباق رويال أسكوت.
والتقطت عدسات المصورين أمير ويلز،41 عامًا، وهو يمد يد العون لحماته كارول ميدلتون، التي ظهرت علنًا للمرة الأولى منذ تشخيص إصابة ابنتها كيت بالسرطان.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شوهد ويليام وحماته يضحكان بعد الحادثة، قبل انضمامهما إلى الضيوف الآخرين.
وحضر الأمير ويليام سباق رويال أسكوت الشهير إلى جانب عدد من أفراد عائلته ووالدي كيت، بينما غابت الدوقة عن الحدث.
وفي تصرف لافت، وصل أمير ويلز إلى رويال أسكوت مع زوجة والده الملكة كاميلا على متن العربة نفسها، على الرغم من أن علاقته بها لم تكن جيدة، وقيل إنه توسل لأبيه كي لا يتزوجها.