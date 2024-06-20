الأمير ويليام ينقذ حماته من التعثر (صور)

أظهر الأمير ويليام تصرفا نبيلا عندما أنقذ والدة زوجته من السقوط، بعد أن علق كعب حذائها في العشب خلال فعاليات اليوم الثاني لسباق رويال أسكوت.

والتقطت عدسات المصورين أمير ويلز،41 عامًا، وهو يمد يد العون لحماته كارول ميدلتون، التي ظهرت علنًا للمرة الأولى منذ تشخيص إصابة ابنتها كيت بالسرطان.