إلى أي حد تسهم الانبعاثات العسكرية بتغير المناخ؟

تخضع الانبعاثات الناتجة عن العمليات العسكرية العالمية للتدقيق في الوقت الذي تسعى فيه الدول لمكافحة تغير المناخ، حيث تكثفت دعوات الأمم المتحدة للجيوش على الإبلاغ عن الانبعاثات وخفضها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وبحسب موقع Airforce Technology، عزا تقدير أجراه خبراء دوليون عام 2022 ما يقرب من 5.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية إلى الجيوش، ولكن مع تأكيد عدم وجود التزام بالإبلاغ عن بصمتها الكربونية أو تقليلها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

وقد جلب الهجوم الروسي على أوكرانيا تركيزًا جديدًا على التأثير البيئي للصراع، إذ لحقت أضرار بمئات المناطق الحساسة بيئيًّا، بما في ذلك المنشآت الصناعية، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ومناجم الفحم، والمواقع النووية.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) العام الماضي، قالت أوكرانيا إنها جمعت أدلة على 2000 جريمة بيئية تشمل تدمير الغابات، وإطلاق الغازات السامة، ونفوق 120 دولفينًا في البحر الأسود.

وقد قدر الباحثون أن الانبعاثات خلال الأشهر السبعة الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا بلغت 100 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهي كمية إجمالي انبعاثات هولندا خلال الفترة ذاتها.

وتشير التقارير إلى وجود انخفاض في الانبعاثات المبلغ عنها من مختلف الهيئات العسكرية العالمية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن مدى اكتمال هذه التقارير والأثر البيئي الفعلي للعمليات العسكرية.

وشرع العديد من المنظمات العسكرية بإطلاق مبادرات صديقة للبيئة في تحول نحو الاستدامة، إذ دخل بعضها في شراكة مع شركات لمشاريع الطاقة المتجددة، لاستخدام نقاط شحن السيارات الكهربائية في القواعد العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تم منح عقود تطوير مجموعات البطاريات الثقيلة للاستخدام العسكري لشركات مثل GM Defense، بعد التجارب الناجحة لمنصات المركبات الكهربائية.

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التقارير الشاملة لا يزال يشكل تحديًا، إذ إن العديد من الهيئات العسكرية لا تكشف عن استخدام الوقود، ولا تحدد الكمية التي تم استهلاكها أثناء الصراعات، بالتالي تستمر العمليات الجوية العسكرية في المساهمة بشكل كبير في انبعاثات الكربون. كما يؤدي بطء اعتماد الطائرات الكهربائية إلى تفاقم هذه المشكلة؛ ما يترك العمليات العسكرية راسخة في ممارسات ذات كثافة عالية من الكربون.

ورغم الاستفسارات والضغوط المتزايدة من جانب الجماعات البيئية والمجتمع الدولي، تبقى الهيئات العسكرية في جميع أنحاء العالم بطيئة في تقديم بيانات مفصلة عن الانبعاثات.

وأوضح التقرير أن الحاجة الملحة إلى معالجة المخاطر المناخية التي تهدد المنشآت العسكرية نفسها، والتي تجسدت في مواقع، مثل: نورفولك الأمريكية في ولاية فرجينيا المعرضة للخطر بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، تؤكد ضرورة إعطاء الأولوية للاستدامة في العمليات العسكرية.

ومع تسليط الضوء على الانبعاثات العسكرية، فإن الحاجة إلى زيادة الشفافية واتخاذ إجراءات جوهرية للتخفيف من الأثر البيئي للعمليات العسكرية تبقى أولوية لجميع الدول.

المصدر: موقع Airforce Technology